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Судите своими глазами: у границ Украины остаются 60% сухопутной мощи России – Уоллес

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 12:01
Судите своими глазами: у границ Украины остаются 60% сухопутной мощи России – Уоллес - Фото
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Судить о деэскалации вокруг границ Украины нужно своими глазами, страна до сих пор окружена значительными войсками России. Об этом заявил Sky News министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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"Судите своими глазами о масштабах этого российского развертывания на границах Украины и всех пресс-конференциях, проведенных президентом (России, – ред.) Путиным", – сказал он.

По его словам, Россия угрозой вторжения хочет изменить поведение Украины и отношение НАТО к Киеву.

Он отметил, что по данным разведки, 60% всей сухопутной боевой мощи России находится возле Украины, а в море расположена "значительная флотилия".

Это означает, что Украина достаточно "окружена значительными силами", которые "сокрушат" ее, если будут развернуты, считает Уоллес.

"С украинской точки зрения, они действительно окружены очень большими силами готовых войск… Я думаю, что это продолжается, они не сняли ногу с педали газа. Готовность – это один из первых признаков того, насколько серьезна страна", – сказал он.

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Марк Сировой
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