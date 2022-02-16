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Глава Минобороны Литвы об отводе российских войск от Украины: Пока никакого оптимизма нет

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 09:49
Глава Минобороны Литвы об отводе российских войск от Украины: Пока никакого оптимизма нет - Фото
Арвидас Анушаускас (фото — EPA)

Нужно дождаться подтверждений тому, что Россия начала существенный отвод войск от Украины, потому что сейчас повода для оптимизма в связи с этим нет. Об этом глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил BNS, сообщает Delfi.

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Он призвал не спешить с оценками ситуации.

"Так как массивное стягивание войск к границам Украины как было, так и есть, эти несколько признаков могут быть и передислокацией войск. Так что, прошу прощения, но пока никакого оптимизма в этой ситуации у меня нет, но если так будет (отвод войск. — Ред.), то, конечно, очень хорошо", – сказал он.

Анушаускас написал 16 февраля утром, что Литва солидарна с Украиной, и отметил, что "инструкторы из батальона ПВО будут профессионально обучать украинцев применению ПЗРК Stinger".

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Глава комитета Сейма по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас также считает, что сообщения об отводе войск не подтверждены и могут быть недостоверными.

"Сегодня подтверждающих это данных у меня нет. Давайте не исключать, что это могут быть тактические маневры: одни силы отводятся, другие могут подводиться, одни учения заканчиваются, другие начинаются", – сказал он, добавив, что Украине, возможно, придется дальше жить с такой концентрацией российских войск у границ.

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Евгений Пилипенко
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