Россия заявила, что возвращает на постоянные базы военных двух округов

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В Минобороны России утверждают, что начали возвращать в пункты базирования военных Западного и Южного военных округов РФ. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, сообщает российский Интерфакс. Подтверждений отвода войск РФ из других источников пока не было.

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По его словам, подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи "учений", уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт. Конашенков утверждает, что сегодня они начнут движение в свои гарнизоны. Отдельные подразделения будут возвращаться своим ходом в составе воинских колонн.

При этом Конашенков заявил, что российские военные продолжают учения на ряде направлений, в частности учения в Беларуси "Союзная решимость".

"Продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ", – сказал он.

Подтверждений отвода войск РФ из других источников пока не было. Также непонятно, будет ли отведена и в каких количествах часть войск от границ Украины. LIGA.net обратилась за комментариями в Офис президента и Министерство иностранных дел.

ДОПОЛНЕНО В 11:51. Журанлист-расследователь Bellingcat Христо Грозев написал в Twitter, что он вместе с коллегами пока не видит доказательств отведения войск России от границ Украины.

По словам Грозева, ситуация может измениться в течение нескольких часов или дней, но пока колонны, которые двигались в сторону Украину, продолжают идти в том же направлении.

Тем временем в Офисе президента назвали заявление РФ "правильным сигналом", а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил – надо увидеть отвод войск, а не только услышать о нем, чтобы сделать вывод о деэскалации.

В январе 2022 года на переговорах с США и НАТО Россия получила отказ на требование не брать Украину в Альянс.

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Марк Сировой

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