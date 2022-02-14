Лавров предложил Путину продолжать переговоры с НАТО и США, тот ответил – "хорошо"

МИД России подготовил ответ на реакцию США и НАТО на российские предложения по "гарантиям безопасности", сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он сказал, что есть шанс на достижение договоренностей и предложил продолжить переговоры, сообщает пресс-служба Кремля.

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Лавров сказал, что ответ РФ сформулирован на десяти страницах.

Он повторил, что ответы, полученные на запрос России были неудовлетворительны, Москва будет и дальше добиваться конкретной реакции от каждой страны в национальном качестве.

Он заявил, что Россия не готова бесконечно вести переговоры с США и НАТО, "но шанс на достижение договоренностей есть".

"Мы уже не раз сказали, что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров на вопросы, которые требуют решения сегодня, но все-таки, наверное, будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда", – сказал министр.

Он выразил мнение, что возможности далеко не исчерпаны. "Они (переговоры, – ред.), конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать", – сказал Лавров.

"Хорошо", – ответил Путин.

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Вадим Ребрина

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