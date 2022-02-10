Сегодня, 10 февраля, на территории Беларуси начались масштабные 10-дневные учения российской армии, в которых принимают участие и беларуские вооруженные силы. О старте маневров сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Россия несколько месяцев перебрасывала в Беларусь и на другие направления по периметру Украины с севера, востока и юга подразделения, боевую и сопровождающую технику. Часть фронтовой авиации, сухопутных и морских сил преодолели ради "учений" до 10 000 км – с востока и севера России.

Сколько задействовано солдат и техники, неизвестно. С лета 2021 года РФ перебросила в захваченный Крым и к границе Украины около 100 000 военных. Помимо прочего ассортимента техники, в Беларусь переброшены системы ПВО С-400 и Панцирь-С, истребители Су-35 и штурмовики Су-25СМ.

Читайте также: Россия готовит блокаду украинских портов в Черном и Азовском морях – BlackSeaNews

Маневры в Беларуси пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также на некоторых участках границы страны (в Москве не уточнили, границе с какими государствами). Также общие силы ВС РФ и ВС РБ задействовали аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".

СПРАВКА. Запад и Украина с прошлой осени . Запад и Украина с прошлой осени говорили о высочайшем риске нового российского вторжения на фоне учений Союзная решимость-2022. Сейчас, в 2022-м, официальные лица Украины призывают западные СМИ и чиновников не нагнетать панику острыми заявлениями, которая влияет на экономику страны. Последнее Кремль использует в своей пропаганде, манипулируя, что "даже президент Зеленский " говорит, что никто якобы не хочет вторгаться в Украину. Активная фаза гибридной войны России против Украины продолжается с начала 2014 года, оккупированы Крым и часть Донбасса.

На первом этапе, как пишут в МО РФ, войска "осуществили передислокацию и создали группировки войск на угрожаемых направлениях, организовали охрану важных государственных и военных объектов, усилили охрану госграницы в воздушном пространстве в рамках единой региональной системы ПВО Беларуси и России".

В силовом российском ведомстве утверждают, что проводят "отработку задач по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции". Войсками РФ руководит начальник Генштаба страны-оккупанта Валерий Герасимов.

Сегодня с ночи над Украиной летает более чем в 100 км от северной границы (от Житомира через Киев до Конотопа) стратегический дрон-разведчик США RQ-4A Global Hawk. На данный момент он огибает Крым с запада на юго-восток:

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.