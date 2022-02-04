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В Беларуси недостаточно российских войск для наступления на Украину– Резников

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 20:07
В Беларуси недостаточно российских войск для наступления на Украину– Резников - Фото
Алексей Резников (Фото с сайта АрміяInform)

Концентрация войск России на учениях в Беларуси недостаточна для наступления на Украину. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время брифинга в Припяти, где прошли совместные тактико-специальные учения подразделений МВД, сообщает Укринформ.

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"Наступление с беларуской стороны имеет минимальный уровень риска", – сказал Резников.

Он отметил, что Украина внимательно следит за учениями, которые начались на территории Беларуси, используя данные разведки и открытых источников. 

"Я уверенно вам говорю – по состоянию на сегодняшний день, концентрация российских войск для учений в Беларуси такова, что их недостаточно для проведение какой-то наступательной операции", – сказал Резников.

Он добавил, что Украина напрямую контактирует со стратегическими партнерами и информация о российских войсках в Беларуси совпадает полностью.

  • 18 января Путин и Лукашенко договорились о "внеплановой проверке войск".
  • На следующий день в США заявили, что Россия может атаковать Украину с территории Беларуси.
  • 24 января Лукашенко заявил, что намерен развернуть у границы с Украиной "целый контингент беларуской армии".
  • 26 января в Госдепе заявили, что если войска РФ будут постоянно дислоцироваться на территории Беларуси, то НАТО "вполне может потребоваться" переоценить свою собственную военную позицию в странах, граничащих с ней.
  • 3 февраля США предупредили Беларусь, что в случае содействия Минска российской агрессии в отношении Украины, против страны будут введены санкции, аналогичные тем, которые Запад подготовил для Кремля.

Читайте также: США отозвали членов семей дипломатов из Беларуси из-за войск РФ у границы Украины

Наталия Медведева
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Алексей Резников беларусь вторжение
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