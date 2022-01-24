Лукашенко заявил, что развернет у границы с Украиной "целый контингент беларуской армии"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намерен развернуть у границы с Украиной "целый контингент беларуской армии". Об этом он сказал сегодня, 24 января, во время встречи с руководством Госпогранкомитета Беларуси, видео которой опубликовало государственное агентство Белта.

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"В этом году проведем учения (совместные с РФ, – ред.) на юге нашей Беларуси. Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент беларуской армии", – сказал Лукашенко.

По его словам, "это не связано ни с какой оккупацией, мы просто хотим защитить нашу южную границу".

Лукашенко также заявил о "концентрации войск не только на границе Латвии, Литвы, Польши, но и Украины". Он сказал, что не понимает, зачем "украинцы начали стягивать туда (к южной границе Беларуси, – ред.) войска".

Он рассказал, что в диппредставительство РБ в Нью-Йорке якобы приезжали представители Госдепартамента США и угрожали санкциями, если Лукашенко позволит российским войскам напасть на Украину с территории Беларуси.

"Нам не надо никакой войны. Но эти американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к этим вот действиям", – сказал Лукашенко, вспомнив 2020 год, когда "нас сделали агрессорами".

Совместные российско-беларуские учения пройдут с 10 по 20 февраля, их целью заявлена отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействие терроризму. Российские военные и техника уже начали прибывать в Беларусь.

17 января Лукашенко на совещании сказал, что Украина вблизи границы с Беларусью якобы продолжает наращивать силы "Национальной гвардии из националистов-радикалов", которые "еще похлеще, чем НАТОвские военнослужащие". В СБУ назвали это заявление "политической манипуляцией и частью информационной войны".

В Белом доме считают, что после прибытия в Беларусь российских военных якобы для проведения совместных учений вторжение России в Украину может начаться в любой момент.

На фоне наращивания российских войск у границ Украины НАТО перебрасывает новые силы на восточный фланг и приводит войска в боеготовность.

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Вадим Ребрина

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