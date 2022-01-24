UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лукашенко заявил, что развернет у границы с Украиной "целый контингент беларуской армии"

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 17:12
Лукашенко заявил, что развернет у границы с Украиной
Александр Лукашенко (скриншот с видео)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намерен развернуть у границы с Украиной "целый контингент беларуской армии". Об этом он сказал сегодня, 24 января, во время встречи с руководством Госпогранкомитета Беларуси, видео которой опубликовало государственное агентство Белта.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В этом году проведем учения (совместные с РФ, – ред.) на юге нашей Беларуси. Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент беларуской армии", – сказал Лукашенко.

По его словам, "это не связано ни с какой оккупацией, мы просто хотим защитить нашу южную границу".

Лукашенко также заявил о "концентрации войск не только на границе Латвии, Литвы, Польши, но и Украины". Он сказал, что не понимает, зачем "украинцы начали стягивать туда (к южной границе Беларуси, – ред.) войска".

Он рассказал, что в диппредставительство РБ в Нью-Йорке якобы приезжали представители Госдепартамента США и угрожали санкциями, если Лукашенко позволит российским войскам напасть на Украину с территории Беларуси.

"Нам не надо никакой войны. Но эти американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к этим вот действиям", – сказал Лукашенко, вспомнив 2020 год, когда "нас сделали агрессорами".

Совместные российско-беларуские учения пройдут с 10 по 20 февраля, их целью заявлена отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействие терроризму. Российские военные и техника уже начали прибывать в Беларусь. 

  • 17 января Лукашенко на совещании сказал, что Украина вблизи границы с Беларусью якобы продолжает наращивать силы "Национальной гвардии из националистов-радикалов", которые "еще похлеще, чем НАТОвские военнослужащие". В СБУ назвали это заявление "политической манипуляцией и частью информационной войны".
  • В Белом доме считают, что после прибытия в Беларусь российских военных якобы для проведения совместных учений вторжение России в Украину может начаться в любой момент.
  • На фоне наращивания российских войск у границ Украины НАТО перебрасывает новые силы на восточный фланг и приводит войска в боеготовность.

Читайте также: Командующий ООС назвал дату возможного вторжения России: По разным сценариям, 20 февраля

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беларусь учения александр лукашенко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 