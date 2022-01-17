Лукашенко заговорил о "националистах, похлеще НАТО", у границ Беларуси. СБУ ответила

Служба безопасности Украины отрицает заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы размещении на украинско-беларуской границе "националистов, которые похлеще НАТО". Соответствующее заявление в комментарии LIGA.net сделал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Лукашенко сегодня сказал на совещании, что Украина вблизи границы с Беларусью якобы продолжает наращивать силы "Национальной гвардии из националистов-радикалов". Диктатор сказал, что это "еще похлеще, чем НАТОвские военнослужащие".

Дехтяренко заявил, что такие "манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ" не соответствуют действительности. По его словам, это "политическая манипуляция и часть информационной войны".

Спикер СБУ также призвал украинские и международные СМИ проверять подобную информацию, чтобы не способствовать реализации вражеских информационных спецопераций.

С лета 2021-го режим Лукашенко пытается через Польшу и страны Балтии забросить в ЕС нелегалов из Ближнего Востока. Сообщалось, что есть угроза подобного сценария и на украинских границах.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил: Украина за год должна построить нормальную границу с РФ и Беларусью.

В декабре недалеко от границы с Беларусью проходили военные учения "Полесье" по сдерживанию нелегалов.

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Марк Сировой

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