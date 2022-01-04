Будет риск безвизу, если "беларуские" мигранты пойдут в ЕС через Украину – глава ГМС

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом будет поставлен под риск, если ближневосточные мигранты пойдут из Беларуси в ЕС через украинскую территорию. Об этом заявила в интервью РБК-Украина глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

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По ее словам, ситуация с мигрантами на беларуско-польской границе несет двойной риск для Украины.

Во-первых, если они теоретически пойдут через Украину, это приведет к "сумасшедшей нагрузке на инфраструктуру", ведь в стране есть только три пункта содержания нелегальных мигрантов на 500-600 мест, объяснила глава ГМС.

Также она отметила, что цель мигрантов – не Украина, а перемещение в страны Европы.

"Существуют определенные риски, связанные с этой ситуацией, в частности это риск потери безвиза из-за наличия неконтролируемой миграции из Украины. Это же как раз одно из условий приостановления безвиза", – сказала Науменко.

По ее словам, Украина будет выполнять в такой ситуации обязательства по реадмиссии, однако "опять же будет возникать вопрос их размещения, идентификации и возвращения".

При этом Науменко считает нынешнюю обстановку на беларуско-польской границе шансом сделать выводы и "реальные шаги по нормальному обустройству границы", на которой во многих случаях нет ни демаркации, ни заборов, ни столбов.

С лета 2021-го режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко пытается через Польшу и страны Балтии забросить в ЕС нелегалов из Ближнего Востока. Сообщалось, что есть угроза подобного сценария и на украинских границах.

В декабре недалеко от границы с Беларусью проходили военные учения "Полесье" по сдерживанию нелегалов.

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Марк Сировой

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