UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Будет риск безвизу, если "беларуские" мигранты пойдут в ЕС через Украину – глава ГМС

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 11:28
Будет риск безвизу, если
Наталья Науменко (фото - пресс-служба ГМС)

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом будет поставлен под риск, если ближневосточные мигранты пойдут из Беларуси в ЕС через украинскую территорию. Об этом заявила в интервью РБК-Украина глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, ситуация с мигрантами на беларуско-польской границе несет двойной риск для Украины.

Во-первых, если они теоретически пойдут через Украину, это приведет к "сумасшедшей нагрузке на инфраструктуру", ведь в стране есть только три пункта содержания нелегальных мигрантов на 500-600 мест, объяснила глава ГМС.

Также она отметила, что цель мигрантов – не Украина, а перемещение в страны Европы.

"Существуют определенные риски, связанные с этой ситуацией, в частности это риск потери безвиза из-за наличия неконтролируемой миграции из Украины. Это же как раз одно из условий приостановления безвиза", – сказала Науменко.

По ее словам, Украина будет выполнять в такой ситуации обязательства по реадмиссии, однако "опять же будет возникать вопрос их размещения, идентификации и возвращения".

При этом Науменко считает нынешнюю обстановку на беларуско-польской границе шансом сделать выводы и "реальные шаги по нормальному обустройству границы", на которой во многих случаях нет ни демаркации, ни заборов, ни столбов.

  • С лета 2021-го режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко пытается через Польшу и страны Балтии забросить в ЕС нелегалов из Ближнего Востока. Сообщалось, что есть угроза подобного сценария и на украинских границах.

Читайте также: Польша может продлить забор от Беларуси до границы с Украиной

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ЕС граница гмс беларусь мигранты александр лукашенко миграционная служба безвиз нелегалы наталья науменко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 