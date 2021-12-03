Сегодня, 3 декабря, в Ровенской области продолжаются военные учения "Полесье" по сдерживанию групп нарушителей госграницы. Пограничники отрабатывают тактику у границ Беларуси, пишет пресс-служба Госпогранслужбы.

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По сценарию, украинскую границу вблизи пункта пропуска "Городище" хотят незаконно пересечь пешком около сотни "нелегалов". Информация поступает в Межрегиональный координационный штаб, который организовывает операцию по реагированию.

На участок направляются резервные сотрудники, кинологи, переводчики-переговорщики, специалисты воздушного мониторинга, спасатели, медики. "Мигранты" пытаются прорваться через пункт пропуска, ломают ограждения, бросают камни, наносят увечья пограничникам.

По легенде учений, на фоне критической ситуации, в тылу пограничники, гвардейцы, полицейские, миграционники, сотрудники СБУ, представители местных властей "отрабатывают разные алгоритмы действий". Цель тактики – чтобы каждый знал свои обязанности, если возникнет не учебная тревога, а реальная.

8 ноября режим Лукашенко перебросил большую группу мигрантов к границам Польши, где польские пограничники не дают им попасть в страну. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что мигранты могут пойти через Украину.

Рада проголосовала за законопроект, который даст пограничникам право применять спецсредства и оружие, в том числе огнестрельное и боевую технику.

В Украине 23 ноября официально стартовала спецоперация "Полесье" для усиленной охраны границы с Беларусью, чтобы не допустить миграционного кризиса.

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Яна Катасонова

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