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Толпа "мигрантов" атаковала границу Украины, силовики выстояли: видео учений близ Беларуси видео

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 16:33
Учения ССО (Фото - АрмияИнформ)
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Сегодня, 3 декабря, в Ровенской области продолжаются военные учения "Полесье" по сдерживанию групп нарушителей госграницы. Пограничники отрабатывают тактику у границ Беларуси, пишет пресс-служба Госпогранслужбы.

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По сценарию, украинскую границу вблизи пункта пропуска "Городище" хотят незаконно пересечь пешком около сотни "нелегалов". Информация поступает в Межрегиональный координационный штаб, который организовывает операцию по реагированию.

На участок направляются резервные сотрудники, кинологи, переводчики-переговорщики, специалисты воздушного мониторинга, спасатели, медики. "Мигранты" пытаются прорваться через пункт пропуска, ломают ограждения, бросают камни, наносят увечья пограничникам.

По легенде учений, на фоне критической ситуации, в тылу пограничники, гвардейцы, полицейские, миграционники, сотрудники СБУ, представители местных властей "отрабатывают разные алгоритмы действий". Цель тактики – чтобы каждый знал свои обязанности, если возникнет не учебная тревога, а реальная.

Читайте также: Россия с Беларусью проведут учения у границы Украины. Говорят, "мы не бряцаем оружием"

Яна Катасонова
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