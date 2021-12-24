Польша может продлить забор от Беларуси до границы с Украиной. Об этом заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, сообщает издание rmf24.pl.

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"Я не исключаю, что уже строящуюся пограничную дамбу придется усилить и продлить до границы с Украиной", – заявил заместитель главы польского правительства.

Качиньский объяснил, что такой вариант рассматривается из-за продолжающегося миграционного кризиса на границе с Беларусью.

"Мы должны быть готовыми к годам напряжения и агрессии (России, – ред.)", – добавил он.

По его словам, неизвестно, по какой модели пойдут россияне, "в каком направлении пойдет эта агрессия".

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"У нас есть информация спецслужб, что позволяет нам подготовиться к различным вариантам, на сегодня у нас нет четкого указания", – подытожил Качиньский.

Польский вице-премьер считает: "Москва решила, что настало хорошее время для того, чтобы завершить важные для нее дела".

СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

8 ноября 2021 года мигранты из ближневосточных стран, свезенные к польско-беларуской границе, попытались нелегально попасть на территорию Евросоюза, они разбили у пропускного пункта Кузница лагерь.

16 ноября 2021 года во время попыток штурма мигрантами границы Польши с Беларусью пострадали семеро польских полицейских и один военнослужащий.

16 декабря 2021 года около 70 мигрантов из Беларуси пытались прорваться через границу на территорию Польши, несколько польских солдат получили ранения.

Александр Матвиенко

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