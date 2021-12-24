Польша может продлить забор от Беларуси до границы с Украиной
Польша может продлить забор от Беларуси до границы с Украиной. Об этом заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, сообщает издание rmf24.pl.
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"Я не исключаю, что уже строящуюся пограничную дамбу придется усилить и продлить до границы с Украиной", – заявил заместитель главы польского правительства.
Качиньский объяснил, что такой вариант рассматривается из-за продолжающегося миграционного кризиса на границе с Беларусью.
"Мы должны быть готовыми к годам напряжения и агрессии (России, – ред.)", – добавил он.
По его словам, неизвестно, по какой модели пойдут россияне, "в каком направлении пойдет эта агрессия".
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"У нас есть информация спецслужб, что позволяет нам подготовиться к различным вариантам, на сегодня у нас нет четкого указания", – подытожил Качиньский.
Польский вице-премьер считает: "Москва решила, что настало хорошее время для того, чтобы завершить важные для нее дела".
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