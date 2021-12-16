UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мигранты из Беларуси силой прорывали польскую границу, двое военных пострадали – видео

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 16:27
Мигранты из Беларуси силой прорывали польскую границу, двое военных пострадали – видео - Фото
Иллюстрационное фото: скриншот видео Youtube

Около 70 мигрантов из Беларуси агрессивно пытались прорваться через границу на территорию Польши, несколько польских солдат получили ранения. Об этом сообщает Польская пограничная служба в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В погранслужбе уточнили, что схема прорыва через границу была похожа на предыдущие. Мигранты пытались разрушить временные ограждения, бросали камни в польских солдат.

По словам пограничников, нелегалы уже разработали схему преодоления участков с колючей проволокой. Они бросают на ограждения деревянную кладку, создавая себе пешеходный мост.

В ведомстве заявили, что за последние сутки инциденты произошли на нескольких участках границы. За происходящим наблюдали беларуские пограничники.

СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

  • 8 ноября 2021 года мигранты из ближневосточных стран, свезенные к польско-беларуской границе, попытались нелегально попасть на территорию Евросоюза, они разбили у пропускного пункта Кузница лагерь. Затем они покинули лагерь.
  • 16 ноября во время попыток штурма мигрантами границы Польши с Беларусью пострадали семеро польских полицейских и один военнослужащий.

Читайте также: Польша отразила прорыв границы "мигрантами Лукашенко": летели камни, светил лазер – видео

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
граница мигранты атака нелегалы прорыв
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 