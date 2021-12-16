Мигранты из Беларуси силой прорывали польскую границу, двое военных пострадали – видео

Около 70 мигрантов из Беларуси агрессивно пытались прорваться через границу на территорию Польши, несколько польских солдат получили ранения. Об этом сообщает Польская пограничная служба в Twitter.

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В погранслужбе уточнили, что схема прорыва через границу была похожа на предыдущие. Мигранты пытались разрушить временные ограждения, бросали камни в польских солдат.

По словам пограничников, нелегалы уже разработали схему преодоления участков с колючей проволокой. Они бросают на ограждения деревянную кладку, создавая себе пешеходный мост.

В ведомстве заявили, что за последние сутки инциденты произошли на нескольких участках границы. За происходящим наблюдали беларуские пограничники.

Kolejne nielegalne przekroczenie granicy udaremnione. Schemat działania podobny do poprzednich. Migranci wykorzystali kładkę rzuconą na ogrodzenia tymczasowe oraz obrzucali kamieniami żołnierzy. Zdarzenie odbywało się pod ścisłym nadzorem służb białoruskich. #granica #Czeremcha https://t.co/JCgVmAJueU pic.twitter.com/ogchAJ1mN0 — Ministerstwo Obrony Narodowej(@MON_GOV_PL) December 16, 2021

СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

8 ноября 2021 года мигранты из ближневосточных стран, свезенные к польско-беларуской границе, попытались нелегально попасть на территорию Евросоюза, они разбили у пропускного пункта Кузница лагерь. Затем они покинули лагерь.

16 ноября во время попыток штурма мигрантами границы Польши с Беларусью пострадали семеро польских полицейских и один военнослужащий.

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Яна Катасонова

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