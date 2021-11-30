Польша отразила прорыв границы "мигрантами Лукашенко": летели камни, светил лазер – видео

Сегодня, 30 ноября, мигранты попытались незаконно пересечь границу из Беларуси в Польшу. Пограничники этому помешали. Информацию в Twitter сообщает Министерство обороны Польши.

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Инцидент произошел возле населенного пункта Токары Опольского воеводства.

"Польским солдатам и офицерам приходится сталкиваться с подобными ситуациями почти каждый день. Вчера беларусы в очередной раз забросали наши службы камнями", – сказано в сообщении.

Министерство опубликовало видео, которое подтверждает противозаконные действия беларуских граждан.

Z takimi sytuacjami polscy żołnierze i funkcjonariusze muszą mierzyć się niemal każdego dnia. Wczoraj nasze służby zostały po raz kolejny obrzucone kamieniami przez Białorusinów. Sytuacja miała miejsce w pobliżu miejscowości Tokary. pic.twitter.com/YqtdduDMly — Ministerstwo Obrony Narodowej(@MON_GOV_PL) November 30, 2021

СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля". С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

8 ноября 2021 года мигранты из ближневосточных стран, свезенные к польско-беларуской границе, попытались нелегально попасть на территорию Евросоюза, они разбили у пропускного пункта Кузница лагерь. Затем они покинули лагерь.

16 ноября во время попыток штурма мигрантами границы Польши с Беларусью пострадали семеро польских полицейских и один военнослужащий.

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Яна Катасонова

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