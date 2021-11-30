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Польша отразила прорыв границы "мигрантами Лукашенко": летели камни, светил лазер – видео

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 11:51
Польша отразила прорыв границы
Мигранты на границе Беларуси и Польши (Фото: Леонид Щеглов/ЕРА)

Сегодня, 30 ноября, мигранты попытались незаконно пересечь границу из Беларуси в Польшу. Пограничники этому помешали. Информацию в Twitter сообщает Министерство обороны Польши.

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Инцидент произошел возле населенного пункта Токары Опольского воеводства.

"Польским солдатам и офицерам приходится сталкиваться с подобными ситуациями почти каждый день. Вчера беларусы в очередной раз забросали наши службы камнями", – сказано в сообщении.

Министерство опубликовало видео, которое подтверждает противозаконные действия беларуских граждан.

СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
    • 8 ноября 2021 года мигранты из ближневосточных стран, свезенные к польско-беларуской границе, попытались нелегально попасть на территорию Евросоюза, они разбили у пропускного пункта Кузница лагерь. Затем они покинули лагерь.
    • 16 ноября во время попыток штурма мигрантами границы Польши с Беларусью пострадали семеро польских полицейских и один военнослужащий.

    Читайте также: Атака мигрантами. Польша стянула 12 000 военных к границе, Беларусь делает то же самое

    Яна Катасонова
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    граница польша беларусь мигранты
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