Украина за год должна построить нормальную границу с Россией и Беларусью – Монастырский
Сейчас фактически нет "нормально" оборудованной границы Украины с Россией и Беларусью, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский. Правительство ставит задачу построить ее в 2022 году, сообщил он в эфире ток-шоу Право на власть на 1+1.
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"У нас фактически отсутствует нормальная граница между Украиной и Россией, Украиной и Беларусью... Пограничники есть, граница обозначена, но самого сооружения границы нет", – сказал он.
Монастырский отметил, что вопрос границ обострился на фоне миграционной угрозы из Беларуси.
"Наша задача – правительства, президента и общества – в следующем году построить границу между Украиной и Россией, Украиной и Беларусью. Речь идет о 1000 км государственной границы", – добавил глава МВД.
Ранее он заявлял, что на обустройство "интеллектуальной границы" с Россией и Беларусью потребуется 17 млн грн.
Монастырский также отмечал, что сейчас определены 10 участков границы, которые могут попытаться прорвать мигранты со стороны Беларуси. Им будут противостоять мобильные группы силовиков. Кроме того, он говорил, что к защите границы привлекут 8500 военнослужащих, среди которых 3000 пограничников, 3500 нацгвардейцев, 2000 полицейских и 15 вертолетов.
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- 8 ноября большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пыталась массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность, созывает силы теробороны и не исключает эскалации с жертвами.
- Польские военные отбили одну из попыток прорыва границы, однако беларуские силовики привели к границе новых мигрантов, те повалили часть колючей проволоки и начали скандировать: "Германия". Польские военные не пропускали мигрантов живым щитом. Нелегалы разбили палаточный лагерь на границе и жгут костры.
- Президент Владимир Зеленский позвонил президенту Польши Анджею Дуде. Он высказал поддержку и рассказал о ситуации с безопасностью на украинско-беларусской границе и тех мерах, которые осуществляются и будут приниматься для ее надлежащей защиты.
- 10 ноября две группы мигрантов сумели прорваться в Польшу из Беларуси. Всех нелегалов выдворили.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил: мигранты могут пойти через Украину. Нардеп Слуги народа Марьяна Безуглая говорит, что с 20 ноября Лукашенко может попытаться перебросить в Украину 1000 мигрантов. Украина укрепляет границу военными, техникой и беспилотниками, заявили в МВД.
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