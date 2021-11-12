"Категорически запрещено". Мы не будем стрелять в случае наплыва мигрантов – Данилов

В случае попыток прорыва мигрантов через украинскую границу силовики не будут открывать огонь – это категорически запрещено. Об этом в эфире передачи Право на владу заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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По словам секретаря СНБО, Украина не может открывать огонь не поражение, это категорически запрещено, однако нужно принять превентивные меры, чтобы повторения польско-беларуского сценария не произошло. Он сообщил, что по этому поводу уже было два больших совещания, а 14 ноября в Луцке состоится еще одно. В нем примут участие по меньшей мере три министра, приглашены послы Польши и Литвы.

Данилов также прокомментировал свое негодование по поводу предложения представителя Социал-демократической партии в Бундестаге направлять в Украину нелегальных мигрантов. Секретарь СНБО отметил, что в Украине сегодня почти 1,5 млн своих "беженцев" из Донбасса, "а нам говорят – возьмите еще себе".

Данилов заявил, что "нужно совесть иметь", а также усомнился в "большой помощи" Германии – большой помощью, по словам Данилова, было бы "не ставить палки в колеса" в 2008-м, когда Украина могла получить ПДЧ в НАТО. Сегодня же, как заявил секретарь СНБО, мы слышим только об "обеспокоенности, которая начинает немного раздражать".

Комментируя сравнение с Алеппо и вопрос о сочувствии мигрантам, Данилов заявил, что людей на границе с Польшей никто не "бомбит", и это искусственно созданный кризис.

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Оксана Житнюк

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