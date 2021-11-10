Данилов резко ответил немецкому депутату по мигрантам из Беларуси: Берите их к себе домой

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предложил депутатам парламента Германии "взять к себе домой" нелегальных мигрантов, которые с территории Беларуси пытаются попасть в Евросоюз. Так он ответил эксперту по иностранным делам Социал-демократической партии в Бундестаге Нильсу Шмиду, который предложил направлять мигрантов в Украину, так как ЕС якобы не может "просто открывать границы и впускать людей".

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Данилов сказал, что на заседании СНБО рассмотрели сегодняшнее заявление Шмида.

"У нас есть предложение к социал-демократам взять к себе домой по два, по три, по пять, скажем так. Если мало места – в Бундестаге у них там есть кабинеты. Пусть они берут их к себе и пусть они там находятся. С какого перепугу мы должны их брать к себе, если немцы о них должны заботиться? Очень странно, когда нам немцы начинают рассказывать, что нам по этому поводу делать. Такое предложение прозвучало именно социал-демократам, я не шучу", – сказал секретарь СНБО.

Сегодня эксперт по иностранным делам Социал-демократической партии в Бундестаге Нильc Шмид предложил направлять в Украину нелегальных мигрантов, которых режим в Беларуси пытается гнать в Евросоюз через свою границу. Как выразился депутат, нелегалам "нужно предоставить контролируемый путь" в ЕС, однако для этого якобы необходимо участие третьей страны.

Отвечая на вопрос, почему именно Украина, а не какая-то из стран ЕС, Шмид заявил, что таким образом Брюссель "сможет показать беженцам, что они не попадут автоматически в Евросоюз".

Вадим Ребрина

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