UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов резко ответил немецкому депутату по мигрантам из Беларуси: Берите их к себе домой

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 18:35
Данилов резко ответил немецкому депутату по мигрантам из Беларуси: Берите их к себе домой - Фото
Алексей Данилов (скриншот с видео)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предложил депутатам парламента Германии "взять к себе домой" нелегальных мигрантов, которые с территории Беларуси пытаются попасть в Евросоюз. Так он ответил эксперту по иностранным делам Социал-демократической партии в Бундестаге Нильсу Шмиду, который предложил направлять мигрантов в Украину, так как ЕС якобы не может "просто открывать границы и впускать людей".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Данилов сказал, что на заседании СНБО рассмотрели сегодняшнее заявление Шмида.

"У нас есть предложение к социал-демократам взять к себе домой по два, по три, по пять, скажем так. Если мало места – в Бундестаге у них там есть кабинеты. Пусть они берут их к себе и пусть они там находятся. С какого перепугу мы должны их брать к себе, если немцы о них должны заботиться? Очень странно, когда нам немцы начинают рассказывать, что нам по этому поводу делать. Такое предложение прозвучало именно социал-демократам, я не шучу", – сказал секретарь СНБО.

Сегодня эксперт по иностранным делам Социал-демократической партии в Бундестаге Нильc Шмид предложил направлять в Украину нелегальных мигрантов, которых режим в Беларуси пытается гнать в Евросоюз через свою границу. Как выразился депутат, нелегалам "нужно предоставить контролируемый путь" в ЕС, однако для этого якобы необходимо участие третьей страны.

Отвечая на вопрос, почему именно Украина, а не какая-то из стран ЕС, Шмид заявил, что таким образом Брюссель "сможет показать беженцам, что они не попадут автоматически в Евросоюз". 

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. Подконтрольный режиму ЦИК сообщил о 80,1% поддержки Лукашенко и лишь 10,1% дал оппозиционной кандидатке Тихановской. Он объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада", жестоко и с жертвами подавив протесты. Режим неприкрыто стал союзником РФ. Отношения с Украиной упали до исторического минимума. ЕС ввел санкции против Беларуси и ее чиновников. Та в ответ с лета 2021-го начала мстить Западу специально направленными потоками мигрантов с Ближнего Востока и из Африки на границах Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши назвал это "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия беларусь мигранты Нильс Шмид Алексей Данилов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 