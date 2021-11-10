Спикер топ-фракции Бундестага хочет направить штурмующих границы ЕС мигрантов в Украину
Эксперт по иностранным делам Социал-демократической партии в Бундестаге предложил направлять в Украину нелегальных мигрантов, которых режим в Беларуси пытается гнать в Евросоюз через свою границу. Такое предложение Нильc Шмид озвучил в эфире радио Deutschlandfunk.
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Как выразился депутат, этим нелегалам "нужно предоставить контролируемый путь" в ЕС, однако для этого якобы необходимо участие третьей страны.
"Есть планы поговорить об этом с соседними странами, такими как Украина", – сказал он.
По словам Шмида, Украина могла принять тысячи мигрантов из Беларуси, где беженцы смогли бы пройти процедуры предоставления убежища.
Отвечая на вопрос ведущего, почему именно Украина, а не какая-то из стран ЕС, Шмид заявил, что таким образом Брюссель "сможет показать беженцам, что они не попадут автоматически в Евросоюз".
"Мы не можем позволять давить на себя, просто открывать границы и впускать людей", – добавил он.
При этом Шмид раскритиковал действия пограничников Польши, добавив, что страна якобы не соблюдает нормы международного права по защите беженцев.
На выборах 26 сентября 2021-го в Германии выиграла партия СДПГ. Она является крупнейшей фракцией в немецком Бундестаге, а в начале декабря канцлером могут назначить ее главу Олафа Шольца вместо Ангелы Меркель.
- 8 ноября большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пыталась массово ее перейти. Польские военные отбили одну из попыток прорыва границы, однако беларуские силовики привели к границе новых мигрантов, те повалили часть колючей проволоки и начали скандировать: "Германия".
- 10 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что мигранты из Беларуси могут пойти через территорию Украины, если граница с Польшей будет сильно непроницаемой.
- Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин заявил, что Украина укрепляет границу с Беларусью и готова к провокациям.
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