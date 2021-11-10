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Спикер топ-фракции Бундестага хочет направить штурмующих границы ЕС мигрантов в Украину

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 14:23
Спикер топ-фракции Бундестага хочет направить штурмующих границы ЕС мигрантов в Украину - Фото
Нильс Шмид (Фото: Omer Messinger/EPA)

Эксперт по иностранным делам Социал-демократической партии в Бундестаге предложил направлять в Украину нелегальных мигрантов, которых режим в Беларуси пытается гнать в Евросоюз через свою границу. Такое предложение Нильc Шмид озвучил в эфире радио Deutschlandfunk.

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Как выразился депутат, этим нелегалам "нужно предоставить контролируемый путь" в ЕС, однако для этого якобы необходимо участие третьей страны.

"Есть планы поговорить об этом с соседними странами, такими как Украина", – сказал он.

По словам Шмида, Украина могла принять тысячи мигрантов из Беларуси, где беженцы смогли бы пройти процедуры предоставления убежища.

Отвечая на вопрос ведущего, почему именно Украина, а не какая-то из стран ЕС, Шмид заявил, что таким образом Брюссель "сможет показать беженцам, что они не попадут автоматически в Евросоюз".

"Мы не можем позволять давить на себя, просто открывать границы и впускать людей", – добавил он.

При этом Шмид раскритиковал действия пограничников Польши, добавив, что страна якобы не соблюдает нормы международного права по защите беженцев.

На выборах 26 сентября 2021-го в Германии выиграла партия СДПГ. Она является крупнейшей фракцией в немецком Бундестаге, а в начале декабря канцлером могут назначить ее главу Олафа Шольца вместо Ангелы Меркель

СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

Читайте также: ЕС готовит новые санкции против режима Лукашенко из-за мигрантов на границе – Reuters

Елизавета Кумбер
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беларусь евросоюз мигранты сдпг Нильc Шмид
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