ЕС готовит новые санкции против режима Лукашенко из-за мигрантов на границе – Reuters

Евросоюз близок к введению новых санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом на польско-беларуской границе. Под санкции могут попасть около 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпанию Белавиа. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на трех дипломатов ЕС.

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Новый раунд санкций могут одобрить на следующей неделе. Он затронет беларуских чиновников, которые, по словам дипломатов, организовали прибытие мигрантов в отместку за предыдущие санкции против режима беларуского диктатора Александра Лукашенко. Санкции коснутся в том числе главы МИД Беларуси – его министерство обвиняют в выдаче виз гражданам не входящих в ЕС стран, в частности сирийцам и иракцам.

По данным информагентства, сегодня, 10 ноября, 27 послов ЕС намерены официально подтвердить, что рост числа мигрантов на границе представляет собой "гибридную войну" и может служить правовой основой для новых санкций.

По словам дипломатов, страны ЕС также рассматривают расширение введенных в июле экономических санкций. Теперь они могут затронуть сектор перестрахования – госкомпанию Belarus Re.

Официальные лица ЕС, в том числе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, призывают к еще более жестким мерам, в том числе против международных авиакомпаний, причастных к доставке мигрантов в Минск, откуда их перемещают на границу. Для авиакомпании Белавиа закрыли небо и аэропорты ЕС после принудительной посадки Ryanair. Новыми санкциями компании могут запретить арендовать самолеты у ирландских, румынских и датских компаний.

Если новые санкции одобрят, под ними окажется почти 200 человек, включая Лукашенко и его сыновей.

Польские военные отбили одну из попыток прорыва границы, однако беларуские силовики привели к границе новых мигрантов, те повалили часть колючей проволоки и начали скандировать: "Германия". Польские военные не пропускали мигрантов живым щитом. Нелегалы разбили палаточный лагерь на границе и жгут костры.

Вчера в Польше созвали внеочередное заседание Сейма из-за ситуации на границе. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что у Лукашенко в Москве "есть руководитель", с которым они "хотят восстановить Российскую империю", задействовав сценарий с миграционным кризисом.

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Оксана Житнюк

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