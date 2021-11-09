UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Премьер Польши: У Лукашенко руководитель в Москве, они пытаются вернуть Российскую империю

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 20:11
Премьер Польши: У Лукашенко руководитель в Москве, они пытаются вернуть Российскую империю - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что у беларуского диктатора Александра Лукашенко в Москве "есть руководитель", с которым они "хотят восстановить Российскую империю", задействовав сценарий с миграционным кризисом на границе. Об этом Моравецкий сказал во время выступления на внеочередном заседании Сейма, передает пресс-служба премьера в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Внеочередное заседание созвали в связи с кризисом на границе с Беларусью – мигранты массово пытаются прорваться в Польшу и атакуют пограничников. В силовых ведомствах заявляют, что мигранты якобы получают инструкции от беларуских военных. Власти Польши говорят о причастности к атакам мигрантов на границе Лукашенко, которым "руководят" из Москвы – вероятно, подразумевая президента РФ Владимира Путина.

"Последнее нападение Лукашенко, у которого есть руководитель в Москве, демонстрирует решимость сценария восстановления Российской империи, которому мы должны противостоять изо всех сил", – заявил Моравецкий.

Он также сообщил, что вчера, 8 ноября, разговаривал с премьер-министрами Литвы, Эстонии, Латвии, президентом Еврокомиссии, и все едины во мнении: это провокация, а граница Польши – "граница между правовым государством и государством беззакония, Беларусью".

"Мы понимаем, что именно Лукашенко привез в Беларусь десятки тысяч человек. Именно он подталкивает их к восточной границе – иногда силой. Именно он использует их как живые щиты, и именно он несет ответственность за их возвращение в свои страны", – заявил премьер.

Премьер Польши: У Лукашенко руководитель в Москве, они пытаются вернуть Российскую империю

Премьер Польши: У Лукашенко руководитель в Москве, они пытаются вернуть Российскую империю

Читайте также: "Месть Лукашенко, план Путина". Как толпа мигрантов пыталась прорвать границу в Польшу

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 