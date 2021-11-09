Премьер Польши: У Лукашенко руководитель в Москве, они пытаются вернуть Российскую империю
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что у беларуского диктатора Александра Лукашенко в Москве "есть руководитель", с которым они "хотят восстановить Российскую империю", задействовав сценарий с миграционным кризисом на границе. Об этом Моравецкий сказал во время выступления на внеочередном заседании Сейма, передает пресс-служба премьера в Twitter.
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Внеочередное заседание созвали в связи с кризисом на границе с Беларусью – мигранты массово пытаются прорваться в Польшу и атакуют пограничников. В силовых ведомствах заявляют, что мигранты якобы получают инструкции от беларуских военных. Власти Польши говорят о причастности к атакам мигрантов на границе Лукашенко, которым "руководят" из Москвы – вероятно, подразумевая президента РФ Владимира Путина.
"Последнее нападение Лукашенко, у которого есть руководитель в Москве, демонстрирует решимость сценария восстановления Российской империи, которому мы должны противостоять изо всех сил", – заявил Моравецкий.
Он также сообщил, что вчера, 8 ноября, разговаривал с премьер-министрами Литвы, Эстонии, Латвии, президентом Еврокомиссии, и все едины во мнении: это провокация, а граница Польши – "граница между правовым государством и государством беззакония, Беларусью".
"Мы понимаем, что именно Лукашенко привез в Беларусь десятки тысяч человек. Именно он подталкивает их к восточной границе – иногда силой. Именно он использует их как живые щиты, и именно он несет ответственность за их возвращение в свои страны", – заявил премьер.
- С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
- В последнее время провокации на польской границе усилились. В октябре беларуские пограничники обстреляли польских военных у границы и раздавали военную форму мигрантам. В начале ноября польские военные заметили беларуских пограничников с ножницами для резки ограждений. 13 октября в Польше предложили построить стену на границе с Беларусью.
- 8 ноября большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пытается массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность. За сутки пограничники Польши зафиксировали 309 попыток прорыва границы из Беларуси.
- Польша стянула к границе с Беларусью 12 000 военных. Беларусь также подтягивает силовиков к лагерю мигрантов на своей стороне границы.
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