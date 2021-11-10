Литва предупредила: откроют огонь, если будут прорываться "зеленые человечки" из Беларуси

Литовские военные откроют огонь, если через границу из Беларуси будут прорываться вооруженные "зеленые человечки". Об этом режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его союзников в РФ предупредил в эфире Эха Москвы замминистра МИД Литвы Мантас Адоменас.

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Отвечая на вопрос ведущего, готовы ли пограничники открывать огонь на поражение, если через границу будут прорываться "с силовым компонентом", Адоменас сказал, что у литовских властей "есть такой сценарий".

При этом, по словам замминистра, огонь по нелегальным мигрантам открывать не будут, тем более, что курдские нелегалы среди них "ведут себя неагрессивно". У них есть лопаты и топоры, но они не пытаются использовать их в качестве оружия, которое угрожало бы литовским пограничникам, добавил он.

"Единственные агрессивные в этом случае – это беларуские пограничники, которые грозят курдам, которые пытаются идти обратно, осознав, что они не смогут легко проникнуть в ЕС", – утверждает Адоменас.

Также литовский чиновник добавил, что офицеры пока не применяли оружие.

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Елизавета Кумбер

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