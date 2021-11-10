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Литва предупредила: откроют огонь, если будут прорываться "зеленые человечки" из Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 12:13
Литва предупредила: откроют огонь, если будут прорываться
Иллюстративное фото (Фото: Leonid Scheglov/EPA)

Литовские военные откроют огонь, если через границу из Беларуси будут прорываться вооруженные "зеленые человечки". Об этом режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его союзников в РФ предупредил в эфире Эха Москвы замминистра МИД Литвы Мантас Адоменас.

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Отвечая на вопрос ведущего, готовы ли пограничники открывать огонь на поражение, если через границу будут прорываться "с силовым компонентом", Адоменас сказал, что у литовских властей "есть такой сценарий".

При этом, по словам замминистра, огонь по нелегальным мигрантам открывать не будут, тем более, что курдские нелегалы среди них "ведут себя неагрессивно". У них есть лопаты и топоры, но они не пытаются использовать их в качестве оружия, которое угрожало бы литовским пограничникам, добавил он.

"Единственные агрессивные в этом случае – это беларуские пограничники, которые грозят курдам, которые пытаются идти обратно, осознав, что они не смогут легко проникнуть в ЕС", – утверждает Адоменас.

Также литовский чиновник добавил, что офицеры пока не применяли оружие.

СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

Читайте также: Мигранты из Беларуси могут пойти через Украину – премьер-министр Польши

Елизавета Кумбер
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беларусь мигранты литва госпогранслужба зеленые человечки Мантас Адоменас
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