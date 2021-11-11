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Кризис с мигрантами. Глава МВД предложил построить "интеллектуальную границу" с Беларусью

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 16:38
Кризис с мигрантами. Глава МВД предложил построить
Граница с Беларусью (Фото: Денис Монастырский/Facebook)

Украина должна построить "интеллектуальную границу" с Беларусью и Россией, чтобы подготовиться к возможным попыткам попасть в страну нелегальных мигрантов, которых режим Александра Лукашенко переправляет к границам ЕС. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает пресс-служба Нацполиции. 

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Монастырский посетил Волынь для проверки готовности границы к миграционному кризису. Во время визита он уточнил, что к защите границ будет привлечено около 8500 военнослужащих, среди которых 3000 пограничников, 3500 нацгвардейцев и 2000 полицейских. Также к патрулированию привлекут 15 вертолетов, которые в случае необходимости будут перебрасывать силы на границу.

Граница с Беларусью (Фото: Денис Монастырский/Facebook)

Он добавил, что эти действия помогут сдержать нелегальных мигрантов, если они попытаются проникнуть на территорию Украины.  

Граница с Беларусью (Фото: Денис Монастырский/Facebook)

Но, по его словам, решить ситуацию может только строительство "интеллектуальной границы" с Россией и Беларусью. Для финансирования проекта понадобится 17 млн грн из бюджета, уточнил Монастырский.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии LIGA.net, уточнил, что на данный момент ситуация на границе с Беларусью контролируемая и попытки мигрантов пересечь границу не были зафиксированы.

"Украина понимает, какая ситуация происходит на границе Польши, Литвы и Латвии, и должна быть готова к тому, чтобы предупредить поток мигрантов", – сказал он.

СПРАВКА. С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил: мигранты могут пойти через Украину.
  • Нардеп Слуги народа Марьяна Безуглая также заявляла, что с 20 ноября Лукашенко может попытаться перебросить в Украину 1000 мигрантов. Украина укрепляет границу военными, техникой и беспилотниками.

Читайте также: "Это был вопрос №1". Украина готова к польско-беларускому сценарию на границе – СНБО

Елизавета Кумбер
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глава МВД беларусь мигранты Денис Монастырский
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