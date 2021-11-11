Кризис с мигрантами. Глава МВД предложил построить "интеллектуальную границу" с Беларусью

Украина должна построить "интеллектуальную границу" с Беларусью и Россией, чтобы подготовиться к возможным попыткам попасть в страну нелегальных мигрантов, которых режим Александра Лукашенко переправляет к границам ЕС. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает пресс-служба Нацполиции.

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Монастырский посетил Волынь для проверки готовности границы к миграционному кризису. Во время визита он уточнил, что к защите границ будет привлечено около 8500 военнослужащих, среди которых 3000 пограничников, 3500 нацгвардейцев и 2000 полицейских. Также к патрулированию привлекут 15 вертолетов, которые в случае необходимости будут перебрасывать силы на границу.

Он добавил, что эти действия помогут сдержать нелегальных мигрантов, если они попытаются проникнуть на территорию Украины.

Но, по его словам, решить ситуацию может только строительство "интеллектуальной границы" с Россией и Беларусью. Для финансирования проекта понадобится 17 млн грн из бюджета, уточнил Монастырский.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии LIGA.net, уточнил, что на данный момент ситуация на границе с Беларусью контролируемая и попытки мигрантов пересечь границу не были зафиксированы.

"Украина понимает, какая ситуация происходит на границе Польши, Литвы и Латвии, и должна быть готова к тому, чтобы предупредить поток мигрантов", – сказал он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил: мигранты могут пойти через Украину.

Нардеп Слуги народа Марьяна Безуглая также заявляла, что с 20 ноября Лукашенко может попытаться перебросить в Украину 1000 мигрантов. Украина укрепляет границу военными, техникой и беспилотниками.

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Елизавета Кумбер

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