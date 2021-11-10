«Средств достаточно». Украина готова к польско-беларускому сценарию на границе - СНБО
На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны вопрос миграционного кризиса на польско-беларуской границе стоял на первом месте, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания. Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал о планах задействовать Нацгвардию, Нацполицию и тероборону.
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Данилов сообщил, что в связи с ситуацией на границе Польши и Беларуси прошли встречи с украинскими разведчиками и силовиками, и президент Владимир Зеленский принял решение провести сегодня, 10 ноября, заседание СНБО.
"Это был вопрос №1, он был ключевым на сегодняшнем заседании СНБО. Все соответствующие ведомства получили указания, которые в ближайшее время будут оформлены в нормативно-правовые документы, и все обязательно их будут выполнять", – сказал Данилов, не уточнив, о каких именно указаниях идет речь.
Отвечая на вопрос о действиях Украины в случае наплыва и агрессивных действий мигрантов на границе, Данилов сказал, что алгоритм будет "адекватным в рамках законодательства", и всех средств для сдерживания будет "более чем достаточно".
Монастырский отметил, что не может вдаваться в конкретные детали принятых решений, но заверил – Украина готовится к такому сценарию, как на границе Польши и Беларуси. В связи с этим было принято решение усилить присутствие Госпогранслужбы на границе и определены участки, где возможно массовое скопление мигрантов. Также, по словам министра, границу укрепят силами Нацгвардии и Нацполиции, а в приграничных областях будут задействовать подразделения теробороны.
Монастырский заявил, что в случае наплыва мигрантов ответ правоохранителей будет "четким, достаточно жестким и корректным".
- 8 ноября большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пыталась массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность, созывает силы теробороны и не исключает эскалации с жертвами.
- Польские военные отбили одну из попыток прорыва границы, однако беларуские силовики привели к границе новых мигрантов, те повалили часть колючей проволоки и начали скандировать: "Германия". Польские военные не пропускали мигрантов живым щитом. Нелегалы разбили палаточный лагерь на границе и жгут костры.
- Замминистра внутренних Евгений Енин заявил, что Украина укрепляет границу с Беларусью и готова к провокациям на фоне попыток режима Лукашенко устроить миграционный кризис. По словам Енина, к украинскому кордону стягивают дополнительную технику, пограничников и беспилотники.
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