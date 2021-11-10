«Средств достаточно». Украина готова к польско-беларускому сценарию на границе - СНБО

На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны вопрос миграционного кризиса на польско-беларуской границе стоял на первом месте, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания. Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал о планах задействовать Нацгвардию, Нацполицию и тероборону.

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Данилов сообщил, что в связи с ситуацией на границе Польши и Беларуси прошли встречи с украинскими разведчиками и силовиками, и президент Владимир Зеленский принял решение провести сегодня, 10 ноября, заседание СНБО.

"Это был вопрос №1, он был ключевым на сегодняшнем заседании СНБО. Все соответствующие ведомства получили указания, которые в ближайшее время будут оформлены в нормативно-правовые документы, и все обязательно их будут выполнять", – сказал Данилов, не уточнив, о каких именно указаниях идет речь.

Отвечая на вопрос о действиях Украины в случае наплыва и агрессивных действий мигрантов на границе, Данилов сказал, что алгоритм будет "адекватным в рамках законодательства", и всех средств для сдерживания будет "более чем достаточно".

Монастырский отметил, что не может вдаваться в конкретные детали принятых решений, но заверил – Украина готовится к такому сценарию, как на границе Польши и Беларуси. В связи с этим было принято решение усилить присутствие Госпогранслужбы на границе и определены участки, где возможно массовое скопление мигрантов. Также, по словам министра, границу укрепят силами Нацгвардии и Нацполиции, а в приграничных областях будут задействовать подразделения теробороны.

Монастырский заявил, что в случае наплыва мигрантов ответ правоохранителей будет "четким, достаточно жестким и корректным".

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Оксана Житнюк

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