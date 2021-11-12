На возможный прорыв мигрантов из Беларуси будут реагировать мобильные группы – глава МВД

Возможным попыткам мигрантов из Беларуси перейти границу с Украиной будут противостоять мобильные группы. Об этом в эфире программы "Право на власть" рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

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По словам Монастырского, в случае попыток прорыва границы мигрантами действия МВД будут похожи на действия правоохранителей в Польше и Литве.

"Безусловно, определение мест скопления, разведка будет информировать в случае движение мигрантов в сторону Украины, куда именно они двигаются, и именно там мобильные группы будут находиться за считанные минуты", – заверил Монастырский.

Главной целью правоохранителей Монастырский назвал недопущение массового прорыва границы.

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Денис Юдин

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