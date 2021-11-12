На возможный прорыв мигрантов из Беларуси будут реагировать мобильные группы – глава МВД
Возможным попыткам мигрантов из Беларуси перейти границу с Украиной будут противостоять мобильные группы. Об этом в эфире программы "Право на власть" рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам Монастырского, в случае попыток прорыва границы мигрантами действия МВД будут похожи на действия правоохранителей в Польше и Литве.
"Безусловно, определение мест скопления, разведка будет информировать в случае движение мигрантов в сторону Украины, куда именно они двигаются, и именно там мобильные группы будут находиться за считанные минуты", – заверил Монастырский.
Главной целью правоохранителей Монастырский назвал недопущение массового прорыва границы.
- 8 ноября большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пыталась массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность, созывает силы теробороны и не исключает эскалации с жертвами.
- Польские военные отбили одну из попыток прорыва границы, однако беларуские силовики привели к границе новых мигрантов, нелегалы разбили палаточный лагерь на границе и жгут костры.
- Президент Владимир Зеленский позвонил президенту Польши Анджею Дуде. Он высказал поддержку и рассказал о ситуации с безопасностью на украинско-беларусской границе и тех мерах, которые осуществляются для ее надлежащей защиты.
- 10 ноября две группы мигрантов сумели прорваться в Польшу из Беларуси. Всех нелегалов выдворили.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил: мигранты могут пойти через Украину. Нардеп Слуги народа Марьяна Безуглая говорит, что с 20 ноября Лукашенко может попытаться перебросить в Украину 1000 мигрантов. Украина укрепляет границу военными, техникой и беспилотниками, заявили в МВД.
Читайте также: Литва предупредила: откроют огонь, если будут прорываться "зеленые человечки" из Беларуси
Комментарии