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На возможный прорыв мигрантов из Беларуси будут реагировать мобильные группы – глава МВД

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 07:45
На возможный прорыв мигрантов из Беларуси будут реагировать мобильные группы – глава МВД - Фото
Денис Монастырский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Возможным попыткам мигрантов из Беларуси перейти границу с Украиной будут противостоять мобильные группы. Об этом в эфире программы "Право на власть" рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

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По словам Монастырского, в случае попыток прорыва границы мигрантами действия МВД будут похожи на действия правоохранителей в Польше и Литве.

"Безусловно, определение мест скопления, разведка будет информировать в случае движение мигрантов в сторону Украины, куда именно они двигаются, и именно там мобильные группы будут находиться за считанные минуты", – заверил Монастырский.

Главной целью правоохранителей Монастырский назвал недопущение массового прорыва границы.

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Денис Юдин
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граница беларусь мигранты Денис Монастырский
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