Путин и Лукашенко решили отработать оборону на случай "внешней агрессии": детали учений

Президент РФ Владимир Путин и беларуский диктатор Александр Лукашенко договорились о "внеплановой проверке войск". В ходе учений Россия и Беларусь хотят отработать "вариант применения всего военного потенциала двух стран" и подготовиться к действиям не только в своих границах. Об этом в ходе брифинга сказал замминистра обороны РФ Александр Фомин, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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"Совместно с беларуской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства", – сказал Фомин.

По словам замминистра обороны РФ, Путин и Лукашенко договорились "проверить силы реагирования Союзного государства" еще в декабре 2021-го. При этом в рамках мероприятия планируется подготовить войска к действиям не только в своих границах ответственности, но и к "решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях".

"Проверка" пройдет в два этапа и должна завершиться 20 февраля, в ходе нее Путин и Лукашенко намерены провести учение "Союзная решимость-2022" (вторым этапом, с 10 по 20 февраля), чтобы "отработать оборону в случае внешней агрессии".

В рамках первого этапа (до 9 февраля) Россия планирует перебросить вооружение в Беларусь – два дивизиона зенитных ракетных систем С-400, 12 истребителей Су-35 и зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С".

4 ноября 2021-го Путин и Лукашенко подписали в рамках создания союзного государства интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. В нем – обновленная военная доктрина.

РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной. В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ начала угрожать "военными шагами".

9-13 января проходили переговоры РФ с США, НАТО и ОБСЕ: подробнее читайте в хронике LIGA.net.

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Оксана Житнюк

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