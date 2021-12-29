Лукашенко и Путин договорились провести военные учения в Беларуси в начале 2022 года

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о проведении совместных военных учений на территории Беларуси в 2022 году. Об этом сообщает Белта.

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"Знаю, вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами. Это на пользу белорусско-российским отношениям будет", – сказал Лукашенко Путину.

Путин ответил: "Как вы и предлагали, мы проведем в начале года. Там военные согласуют. В марте-феврале. Не знаю, когда они решат".

Вадим Ребрина

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