Лукашенко и Путин договорились провести военные учения в Беларуси в начале 2022 года
29.12.2021, 19:09
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев/ЕРА)
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о проведении совместных военных учений на территории Беларуси в 2022 году. Об этом сообщает Белта.
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"Знаю, вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами. Это на пользу белорусско-российским отношениям будет", – сказал Лукашенко Путину.
Путин ответил: "Как вы и предлагали, мы проведем в начале года. Там военные согласуют. В марте-феврале. Не знаю, когда они решат".
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
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- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
- США в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.
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