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Лукашенко и Путин договорились провести военные учения в Беларуси в начале 2022 года

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 19:09
Лукашенко и Путин договорились провести военные учения в Беларуси в начале 2022 года - Фото
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев/ЕРА)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о проведении совместных военных учений на территории Беларуси в 2022 году. Об этом сообщает Белта.

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"Знаю, вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами. Это на пользу белорусско-российским отношениям будет", – сказал Лукашенко Путину.

Путин ответил: "Как вы и предлагали, мы проведем в начале года. Там военные согласуют. В марте-феврале. Не знаю, когда они решат".

Вадим Ребрина
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владимир путин учения александр лукашенко
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