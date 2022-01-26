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США пригрозили Беларуси решительным ответом, если Путин использует ее для вторжения

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2022, 06:58
США пригрозили Беларуси решительным ответом, если Путин использует ее для вторжения - Фото
Нед Прайс (Скриншот видео Госдепа)

США предупредили Беларусь о последствиях со стороны Штатов и партнеров, если она позволит России использовать свою территорию для нового вторжения РФ в Украину. Об этом сообщил спикер Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 25 января.

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"В последние дни мы также дали понять Беларуси, что, если она позволит использовать свою территорию для нападения на Украину, она столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США и наших союзников и партнеров", – сказал Прайс.

По словам спикера Госдепа, если вторжение будет происходить из Беларуси, если российские войска будут постоянно дислоцироваться на этой территории, НАТО "вполне может потребоваться" переоценить свою собственную военную позицию в странах, граничащих с Беларусью.

  • В Белом доме считают, что после прибытия в Беларусь российских военных якобы для проведения совместных учений вторжение России в Украину может начаться в любой момент.
  • На фоне наращивания российских войск у границ Украины НАТО перебрасывает новые силы на восточный фланг и приводит войска в боеготовность.

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Оксана Житнюк
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