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В США заявили, что Россия может атаковать Украину из Беларуси. У Лаврова отрицают

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2022, 09:46
В США заявили, что Россия может атаковать Украину из Беларуси. У Лаврова отрицают - Фото
Сергей Лавров (фото - ЕРА)

Россия может использовать учения в Беларуси для вторжения в Украину, заявил Голосу Америки неназванный топ-чиновник Госдепа. Посольство России в США отрицает это в своем заявлении, которое опубликовано на странице МИД РФ в Facebook.

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Представитель Госдепа отметил, что направленные в Беларусь на февральские учения войска "потенциально" могут быть использованы для нападения на Украину. По его словам, число военных уже превысило заявленное. Он назвал "оппортунистом" президента России Владимира Путина, сказав, что тот сам создает возможности в своих интересах.

Также спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге заявил, что США с обеспокоенностью наблюдают за маневрами российских войск вдоль северной и восточной границ Украины. По его словам, нет признаков готовности РФ к деэскалации.

Кроме того, спикер Белого дома Джен Псаки вчера сказала: Россия может начать вторжение в любой момент.

В МИД РФ же в ответ на эти заявления утверждают: "Россия ни на кого не собирается нападать", а перемещение войск "на собственной земле" – ее суверенное право.

В ведомстве Сергея Лаврова призвали США "прекратить истерики", "не нагнетать напряженность" вокруг Донбасса и отказаться от планов по поставкам вооружения Украине.

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В США заявили, что Россия может атаковать Украину из Беларуси. У Лаврова отрицают

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Марк Сировой
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