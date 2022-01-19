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Блинкен: Мы откроем ящик Пандоры, если не накажем Россию за Украину

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2022, 08:49
Блинкен: Мы откроем ящик Пандоры, если не накажем Россию за Украину - Фото
Энтони Блинкен (Фото - ЕРА)

Если оставить безнаказанной агрессию России против Украины, то это откроет ящик Пандоры – развяжет руки другим автократиям. Об этом накануне визита в Киев заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в подкасте Save America.

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По его словам, многие американцы спрашивают, почему США уделяют так много внимания Украине, почему это так важно.

"Конечно, Украина важна сама по себе. Мы многие годы поддерживали ее суверенитет, территориальную целостность и независимость – вы слышали эту формулу много раз. Но есть и нечто большее, чем Украина", – сказал Блинкен.

По словам главы Госдепа, Россия своими действиями говорит, что может менять границы соседнего государства силой и принимать решения за соседа вместо избранного его народом правительства.

РФ считает, что нормально иметь сферы влияния, в которых можно подчинять своей воле другие страны, говорит Блинкен.

"Если мы оставим это безнаказанным, я думаю, мы откроем большой ящик Пандоры – и это будет касаться не только Украины. В мире есть другие автократические страны, как Россия, которые скажут: мы будем тоже так делать. И это будет рецепт конфликта, хаоса, человеческих страданий и подрыва демократии", – сказал он.

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Марк Сировой
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