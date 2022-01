Блинкен: Мы откроем ящик Пандоры, если не накажем Россию за Украину

Если оставить безнаказанной агрессию России против Украины, то это откроет ящик Пандоры – развяжет руки другим автократиям. Об этом накануне визита в Киев заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в подкасте Save America.

По его словам, многие американцы спрашивают, почему США уделяют так много внимания Украине, почему это так важно.

"Конечно, Украина важна сама по себе. Мы многие годы поддерживали ее суверенитет, территориальную целостность и независимость – вы слышали эту формулу много раз. Но есть и нечто большее, чем Украина", – сказал Блинкен.

По словам главы Госдепа, Россия своими действиями говорит, что может менять границы соседнего государства силой и принимать решения за соседа вместо избранного его народом правительства.

РФ считает, что нормально иметь сферы влияния, в которых можно подчинять своей воле другие страны, говорит Блинкен.

"Если мы оставим это безнаказанным, я думаю, мы откроем большой ящик Пандоры – и это будет касаться не только Украины. В мире есть другие автократические страны, как Россия, которые скажут: мы будем тоже так делать. И это будет рецепт конфликта, хаоса, человеческих страданий и подрыва демократии", – сказал он.

