Новости | Завтра в Украину приедет Блинкен. Будет встреча с Зеленским – источник
Завтра, 19 января, в Украину приедет госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщили LIGA.net два собеседника в Офисе президента.
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Оба собеседника сказали, что Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским.
Один источник отметил, что повестка остается неизменной: будут обсуждаться вопросы безопасности, энергетики, кибербезопасности, Северного потока-2 и другие.
Вчера Зеленский встречался в Киеве с группой сенаторов США. Президент попросил о превентивных санкциях для сдерживания России.
Сенаторы после встречи пообещали летальное оружие Украине и сокрушительные санкции против РФ в случае нового вторжения российских войск.
Также CNN сообщил сегодня, что на прошлой неделе в Украину приезжал глава ЦРУ США Уильям Бернс. По данным канала, он непублично встретился с Зеленским и украинской разведкой.
- На прошлой неделе на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
- В ночь на 14 января произошла кибератака на правительственные сайты Украины. В Минцифры говорят: доказательства указывают на причастность России.
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