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Новости | Завтра в Украину приедет Блинкен. Будет встреча с Зеленским – источник

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 12:02
Завтра в Украину приедет Блинкен. Будет встреча с Зеленским – источник - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Завтра, 19 января, в Украину приедет госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщили LIGA.net два собеседника в Офисе президента. 

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Оба собеседника сказали, что Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Один источник отметил, что повестка остается неизменной: будут обсуждаться вопросы безопасности, энергетики, кибербезопасности, Северного потока-2 и другие.  

Вчера Зеленский встречался в Киеве с группой сенаторов США. Президент попросил о превентивных санкциях для сдерживания России.

Сенаторы после встречи пообещали летальное оружие Украине и сокрушительные санкции против РФ в случае нового вторжения российских войск.

Также CNN сообщил сегодня, что на прошлой неделе в Украину приезжал глава ЦРУ США Уильям Бернс. По данным канала, он непублично встретился с Зеленским и украинской разведкой.

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киев госдеп Энтони Блинкен Владимир Зеленский войска россии вторжение кибератака
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