Завтра, 19 января, в Украину приедет госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщили LIGA.net два собеседника в Офисе президента.

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Оба собеседника сказали, что Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Один источник отметил, что повестка остается неизменной: будут обсуждаться вопросы безопасности, энергетики, кибербезопасности, Северного потока-2 и другие.

Вчера Зеленский встречался в Киеве с группой сенаторов США. Президент попросил о превентивных санкциях для сдерживания России.

Сенаторы после встречи пообещали летальное оружие Украине и сокрушительные санкции против РФ в случае нового вторжения российских войск.

Также CNN сообщил сегодня, что на прошлой неделе в Украину приезжал глава ЦРУ США Уильям Бернс. По данным канала, он непублично встретился с Зеленским и украинской разведкой.

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Марк Сировой , Юрий Смирнов

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