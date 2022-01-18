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Stinger, Javelin. Сенаторы США после встречи с Зеленским обещают оружие при вторжении РФ

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 07:51
Stinger, Javelin. Сенаторы США после встречи с Зеленским обещают оружие при вторжении РФ - Фото
Ричард Блюменталь (фото - ЕРА)

Двухпартийная группа сенаторов США после встречи с президентом Владимиром Зеленским пообещала Украине летальное оружие и разрушительные санкции против РФ на случай вторжения России. Об этом сообщает Reuters.

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Для президента России Владимира Путина будут последствия, если он решит нарушить неприкосновенность украинской демократии, подчеркнула сенатор Эми Клобушар.

"Мы введем разрушительные экономические санкции, но, что более важно, мы дадим народу Украины оружие, смертоносное оружие, которое ему необходимо для защиты", – сказал сенатор Ричард Блюменталь.

По его словам, поставки могут включать противотанковые ракетные комплексы Javelin, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, стрелковое оружие и катера.

"Я думаю, что Владимир Путин совершил самую большую ошибку в своей карьере, недооценив, насколько мужественно народ Украины будет бороться с ним в случае его вторжения", – добавил Блюменталь.

Зеленский же на встрече с сенаторами настаивал на введении превентивных санкций для сдерживания России.

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Марк Сировой
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