США готовы озвучить следующие шаги по дипломатии с Россией – Салливан
Соединенные Штаты озвучат свои планы по дальнейшим шагам в переговорах с Россией в начале следующей неделе. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CBSN.
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Салливан отметил, что США координируют свои действия с европейскими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной.
"За последний месяц я семь раз разговаривал с моим украинским коллегой", – сказал Салливан.
По его словам, США готовы к тому, чтобы продолжить переговоры с Россией.
"В начале следующей недели у нас будет больше информации о следующих дипломатических шагах, которой мы сможем поделиться", – сказал советник Байдена.
По его словам, ключевой момент заключается в том, что США готовы к любому развитию событий.
"Если Россия хочет двигаться вперед с помощью дипломатии, мы абсолютно готовы делать это в унисон с нашими союзниками и партнерами. Если Россия хочет пойти по пути вторжения и эскалации, мы готовы и к этому, предоставив мощный ответ, который ударит по их стратегическим позициям", – сказал Салливан.
Он подчеркнул, что США и их союзники и партнеры используют одновременно сдерживание и дипломатию.
- На этой неделе после переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
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