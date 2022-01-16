США готовы озвучить следующие шаги по дипломатии с Россией – Салливан

Соединенные Штаты озвучат свои планы по дальнейшим шагам в переговорах с Россией в начале следующей неделе. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CBSN.

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Салливан отметил, что США координируют свои действия с европейскими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной.

"За последний месяц я семь раз разговаривал с моим украинским коллегой", – сказал Салливан.

По его словам, США готовы к тому, чтобы продолжить переговоры с Россией.

"В начале следующей недели у нас будет больше информации о следующих дипломатических шагах, которой мы сможем поделиться", – сказал советник Байдена.

По его словам, ключевой момент заключается в том, что США готовы к любому развитию событий.

"Если Россия хочет двигаться вперед с помощью дипломатии, мы абсолютно готовы делать это в унисон с нашими союзниками и партнерами. Если Россия хочет пойти по пути вторжения и эскалации, мы готовы и к этому, предоставив мощный ответ, который ударит по их стратегическим позициям", – сказал Салливан.

Он подчеркнул, что США и их союзники и партнеры используют одновременно сдерживание и дипломатию.

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Наталия Медведева

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