Столтенберг: Россия вызвала кризис – она и должна проявить гибкость для его разрешения
Именно Россия вызвала нынешний кризис и угрозу начала войны в Европе, поэтому именно Кремль должен проявить гибкость для урегулирования ситуации. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CBC News.
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Столтенберга спросили, должно ли украинское правительство делать больше в рамках существующих Минских соглашений, чтобы предотвратить новую войну в Европе.
Генсек НАТО ответил, что нынешний кризис вызвала Россия и поэтому именно Кремль должен проявлять гибкость.
"Агрессором является Россия, – сказал Столтенберг. – Ожидать, что жертва агрессии должна снизить эскалацию – значит действительно представить все это несколько странным образом, перевернуть вещи с ног на голову".
Столтенберг сказал, что Россия должна предпринять шаги для деэскалации, но при этом НАТО по-прежнему готово снова сесть за стол переговоров и выслушать опасения Москвы.
"Пока мы сильны, пока мы едины, мы можем вести диалог и обсуждать многие вопросы с Россией, – сказал он. – Диалог, обсуждения, переговоры – это не признак слабости, это признак силы".
- На этой неделе после переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
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