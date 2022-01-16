UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Столтенберг: Россия вызвала кризис – она и должна проявить гибкость для его разрешения

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2022, 20:38
Столтенберг: Россия вызвала кризис – она и должна проявить гибкость для его разрешения - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET)

Именно Россия вызвала нынешний кризис и угрозу начала войны в Европе, поэтому именно Кремль должен проявить гибкость для урегулирования ситуации. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CBC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Столтенберга спросили, должно ли украинское правительство делать больше в рамках существующих Минских соглашений, чтобы предотвратить новую войну в Европе.

Генсек НАТО ответил, что нынешний кризис вызвала Россия и поэтому именно Кремль должен проявлять гибкость.

"Агрессором является Россия, – сказал Столтенберг. – Ожидать, что жертва агрессии должна снизить эскалацию – значит действительно представить все это несколько странным образом, перевернуть вещи с ног на голову".

Столтенберг сказал, что Россия должна предпринять шаги для деэскалации, но при этом НАТО по-прежнему готово снова сесть за стол переговоров и выслушать опасения Москвы.

"Пока мы сильны, пока мы едины, мы можем вести диалог и обсуждать многие вопросы с Россией, – сказал он. – Диалог, обсуждения, переговоры – это не признак слабости, это признак силы".

Читайте также: Кулеба оценил переговоры России и США: План Кремля не сработал

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
эскалация нато война йенс столтенберг
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 