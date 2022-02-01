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США отозвали членов семей дипломатов из Беларуси из-за войск РФ у границы Украины

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01.02.2022, 09:43
США отозвали членов семей дипломатов из Беларуси из-за войск РФ у границы Украины - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Вчера, 31 января, США отозвали членов семей дипломатов из Беларуси и рекомендовали гражданам не путешествовать в эту страну из-за скопления российских войск на границе с Украиной и других причин. Об этом говорится на сайте Госдепа.

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"31 января 2022 года Государственный департамент распорядился об отъезде членов семей государственных служащих США", – сказано в сообщении.

В Госдепе просят не ездить в Беларусь "из-за произвольного применения законов, риска задержания и вызывающего обеспокоенность скопления российских войск вдоль границы Беларуси с Украиной". Призывают пересмотреть поездки из-за COVID-ограничений.

Как отмечается в рекомендации, американские граждане, которые планируют поездку в Беларусь или уже находятся в стране, "должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность". 

Госдеп призвал граждан при планировании путешествий интересоваться обстановкой из-за "политической и военной напряженности в регионе". Американцев просят подготовить план на случай отъезда при чрезвычайной ситуации.

  • 4 ноября 2021-го президент РФ Владимир Путин и беларуский диктатор Александр Лукашенко подписали в рамках создания союзного государства интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. В нем – обновленная военная доктрина.
  • 18 января 2022 года Путин и Лукашенко договорились о "внеплановой проверке войск".
  • На фоне наращивания российских войск у границ Украины НАТО перебрасывает новые силы на восточный фланг и приводит войска в боеготовность.

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Яна Катасонова
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