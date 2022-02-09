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Россия готовит блокаду украинских портов в Черном и Азовском морях – BlackSeaNews

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 20:10
Россия готовит блокаду украинских портов в Черном и Азовском морях – BlackSeaNews - Фото
Скриншот с видео

Россия планирует перекрыть обширные районы Черного и Азовского морей якобы для ракетных и артиллерийских учений. Никаких коридоров для прохода торговых судов при этом не предусмотрено, чего не было за последние восемь лет, сообщает главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.

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"Не хотим никакой паники, но это очень похоже на подготовку к чему-то вроде "морской блокады" украинских портов, о которой мы 2 года предупреждаем... Это надо остановить. На самом высоком международном уровне. А паники не нужно потому, что при слове блокада первыми будут менять свои планы судовладельцы...", – написал он.

Клименко опубликовал карту заявленных РФ перекрытий районов Черного и Азовского морей – начиная с 21:00 (UTC) 13 февраля по 21:00 (UTC) 19 февраля. Никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено, отмечает эксперт. По его словам, такого за последние восемь лет не было.

Россия готовит блокаду украинских портов в Черном и Азовском морях – BlackSeaNews

"Черное море в северо-западной части перекрывается до границы территориального моря Украины (12 миль, морская граница), в Азовском – от побережья оккупированного Крыма до побережья Краснодарского края", – написал Клименко.

Россия готовит блокаду украинских портов в Черном и Азовском морях – BlackSeaNews
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Вадим Ребрина
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Россия учения порт черное море азовское море
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