Россия перебрасывает шесть десантных кораблей в Черное море

Россия перебрасывает отряд больших десантных кораблей (БДК) из Средиземного в Черное море, где они, по официальной версии, примут участие в военно-морских учениях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там уточнили, что сейчас БДК "Королев", "Минск" и "Калининград" находятся в проливе Дарданеллы. Десантные корабли "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" пройдут черноморскими проливами в течение следующих суток, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве говорят, что, в соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений.

Всего к участию в учениях, по данным российского министерства, привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 000 военнослужащих.

26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум о нерасширении НАТО. В Альянсе потребовали от России вывести войска из Украины, Молдовы и Грузии.

Читайте также: НАТО рассматривает возможность долгосрочного военного присутствия в Восточной Европе

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.