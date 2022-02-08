UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия перебрасывает шесть десантных кораблей в Черное море

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 22:09
Россия перебрасывает шесть десантных кораблей в Черное море - Фото
Скриншот с видео

Россия перебрасывает отряд больших десантных кораблей (БДК) из Средиземного в Черное море, где они, по официальной версии, примут участие в военно-морских учениях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там уточнили, что сейчас БДК "Королев", "Минск" и "Калининград" находятся в проливе Дарданеллы. Десантные корабли "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" пройдут черноморскими проливами в течение следующих суток, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве говорят, что, в соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений.

Всего к участию в учениях, по данным российского министерства, привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 000 военнослужащих.

Читайте также: НАТО рассматривает возможность долгосрочного военного присутствия в Восточной Европе

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия учения черное море
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 