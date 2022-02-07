UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НАТО увеличит военное присутствие на востоке, если Россия не выведет войска из Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2022, 16:43
НАТО увеличит военное присутствие на востоке, если Россия не выведет войска из Беларуси - Фото
Роб Бауэр (фото - EPA)

НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше, если Россия оставит свои войска в Беларуси после окончания запланированных военных учений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу военного комитета НАТО, адмирала Роба Бауэра.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Очень многое зависит, конечно, от того, останутся ли российские войска в Беларуси", — сказал он.

"Если вы посмотрите на наращивание сил, Россия может действительно иметь достаточно сил для серьезного вторжения… к концу этого месяца. Имеют ли они истинное намерение, мы не знаем", – добавил Бауэр.

По его словам, последние развертывания на границе с Беларусью включали полевые госпитали и другие вспомогательные подразделения, необходимые для поддержки военного наступления.

"Если вы действительно рассматриваете возможность вторжения, вам на самом деле нужно больше, чем боевые силы. И это то, что мы также видим, все больше и больше собирается вдоль российско-украинской и украинско-беларуской границ. Это само по себе очень тревожно", — сказал адмирал.

СПРАВКА. Совместные российско-беларуские учения пройдут с 10 по 20 февраля, их целью заявлена отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействие терроризму. 

  • В США заявили, что Россия может использовать учения в Беларуси для вторжения в Украину.
  • 24 января Лукашенко сказал, что намерен развернуть у границы с Украиной "целый контингент беларуской армии". 

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия нато беларусь учения
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 