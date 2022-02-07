НАТО увеличит военное присутствие на востоке, если Россия не выведет войска из Беларуси

НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше, если Россия оставит свои войска в Беларуси после окончания запланированных военных учений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу военного комитета НАТО, адмирала Роба Бауэра.

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"Очень многое зависит, конечно, от того, останутся ли российские войска в Беларуси", — сказал он.

"Если вы посмотрите на наращивание сил, Россия может действительно иметь достаточно сил для серьезного вторжения… к концу этого месяца. Имеют ли они истинное намерение, мы не знаем", – добавил Бауэр.

По его словам, последние развертывания на границе с Беларусью включали полевые госпитали и другие вспомогательные подразделения, необходимые для поддержки военного наступления.

"Если вы действительно рассматриваете возможность вторжения, вам на самом деле нужно больше, чем боевые силы. И это то, что мы также видим, все больше и больше собирается вдоль российско-украинской и украинско-беларуской границ. Это само по себе очень тревожно", — сказал адмирал.

СПРАВКА. Совместные российско-беларуские учения пройдут с 10 по 20 февраля, их целью заявлена отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействие терроризму.

В США заявили, что Россия может использовать учения в Беларуси для вторжения в Украину.

24 января Лукашенко сказал, что намерен развернуть у границы с Украиной "целый контингент беларуской армии".

Вадим Ребрина

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