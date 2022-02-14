Данилов: Мы не видим, что широкомасштабное вторжение РФ может произойти 16 или 17 февраля

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что угроза нового вторжения РФ существует и будет существовать до тех пор, пока России посягает на украинские территории, однако СНБО сегодня не видит предпосылок, что наступление произойдет в ближайшие дни. Об этом он сказал на брифинге по итогам сегодняшнего заседания СНБО в Верховной Раде.

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"Мы осознаем те риски, которые есть на территории нашей страны, но ситуация находится абсолютно под контролем. Более того, мы на сегодняшний день не видим, что широкомасштабное наступление РФ может происходить то ли 16, то ли 17 числа (февраля, – ред.). Мы этого не видим", – сказал Данилов.

По его словам, согласно данным украинской и западных разведок, дестабилизация внутренней обстановки в Украине – главная цель для агрессора, без этого он не сможет воплотить свои планы. Слухи о планах закрыть воздушное пространство и морские порты Данилов назвал "чепухой", заверив, что это не соответствует действительности. Отмену некоторых рейсов в Украину Данилов объяснил тем, что так авиакомпании "перестраховываются".

Секретарь СНБО также сообщил, что 23 депутата на данный момент отсутствуют в Украине, однако имен не озвучил. "Но будем считать, что они успеют на заседание (Рады, – ред.), которое завтра будет в 10:00, и все будут выполнять свои обязанности народных депутатов", – добавил он.

На сегодняшнем заседании, по словам Данилова, были представители всех фракций, кроме ОПЗЖ, которые отказались от участия.

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Оксана Житнюк

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