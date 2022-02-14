Вода, свет, медицина. Во Львове работают над планом действий на случай нового вторжения РФ

Власти Львова приняли ряд решений на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый по итогам внепланового заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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Мэр Львова проинформировал о принятых сегодня решениях, уточнив, что излагает их без конкретики, "потому что есть вещи, которые нужно готовить, но нельзя озвучивать" с целью безопасности.

Вода. Власти Львова рассматривают разные возможности автономной подачи воды жителям в случае полной остановки водопроводной сети.

На брифинге Садовый сказал, что если город полностью останется без электричества, жители будут обеспечиваться санитарным объемом воды, что позволит городу нормально функционировать.

Медицина. Руководители медучреждений получили задание увеличить объем банка крови и обеспечить его необходимое количество. Это же касается и медикаментов, медицинских средств и продуктов питания. Сейчас во Львове, по словам мэра, есть трехмесячные запасы.

Он также сообщил, что в одной из больниц будет обустроена подземная операционная и палата стационарного лечения.

Электроэнергия. Мэр подчеркнул, что важно обеспечить альтернативные источники питания для функционирования стратегических предприятий города.

Коммуникация и оповещения. На случай, если традиционные средства связи будут отключены или не будет электричества, город должен обеспечить альтернативные пути коммуникации с населением.

Также на брифинге Садовый сообщил, что сейчас во Львове есть 6000 укрытий.

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Оксана Житнюк

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