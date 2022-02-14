Основной штат посольства США переехал из Киева во Львов – источники
Основной штат посольства США переехал из Киева во Львов. Об этом сообщили LIGA.net американские официальные лица.
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По словам источника, основной штат посольства находится во Львове и усердно работает.
"Нам предстоит многое сделать, и мы будем здесь, помогая продвигать дипломатическое решение, работать с партнерами и поддерживать страну", – сказал американский чиновник.
На сайте Госдепа также указано, что с 13 февраля приостановлено предоставление консульских услуг в посольстве в Киеве. Небольшое консульское присутствие сохранится во Львове для решения чрезвычайных ситуаций, однако не будут предоставляться паспортные, визовые или другие обычные консульские услуги.
Ранее о временном перенесении посольств во Львов заявили Австралия и Канада.
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