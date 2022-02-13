Австралия и Канада временно переносят свои посольства во Львов

Австралия и Канада из-за угрозы нового военного вторжения России в Украину приняли решение временно перенести свои посольства из Киева во Львов. Об этом в Twitter сообщили главы МИД этих стран.

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"Учитывая продолжающееся ухудшение ситуации с безопасностью, мы перенесем наши операции во временный офис во Львове и временно приостановим работу нашего посольства в Киеве", – написала глава МИД Канады Мелани Жоли.

При этом она отметила, что дипломатическое присутствие и активное участие Канады в Украине будут продолжаться.

О временном переезде посольства Австралии во Львов написала министр иностранных дел этой страны Мэрис Пейн. Она также объяснила это решение скоплением российских войск у границ Украины.

Все больше стран рекомендуют своим гражданам выехать из Украины.

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Вадим Ребрина

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