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Австралия и Канада временно переносят свои посольства во Львов

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2022, 11:34
Австралия и Канада временно переносят свои посольства во Львов - Фото
Канада (фото - flagstore.ca) Фото: flagstore.ca

Австралия и Канада из-за угрозы нового военного вторжения России в Украину приняли решение временно перенести свои посольства из Киева во Львов. Об этом в Twitter сообщили главы МИД этих стран.

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"Учитывая продолжающееся ухудшение ситуации с безопасностью, мы перенесем наши операции во временный офис во Львове и временно приостановим работу нашего посольства в Киеве", – написала глава МИД Канады Мелани Жоли.

При этом она отметила, что дипломатическое присутствие и активное участие Канады в Украине будут продолжаться.

Австралия и Канада временно переносят свои посольства во Львов

О временном переезде посольства Австралии во Львов написала министр иностранных дел этой страны Мэрис Пейн. Она также объяснила это решение скоплением российских войск у границ Украины.

Австралия и Канада временно переносят свои посольства во Львов

Все больше стран рекомендуют своим гражданам выехать из Украины.

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Вадим Ребрина
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посольство канада Австралия
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