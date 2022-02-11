США призвали американцев покинуть Украину в ближайшие 24–48 часов

Белый дом призвал всех американцев покинуть Украину в ближайшие 24–48 часов. Об этом на брифинге заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Мы хотим внести ясность в этот вопрос. Любой американец, находящийся в Украине, должен покинуть Украину как можно скорее и в любом случае в ближайшие 24–48 часов", — сказал Салливан.

"Очевидно, что мы не можем предсказать будущее. Мы точно не знаем, что произойдет, но риск уже достаточно высок, а угроза достаточно прямая", — добавил он.

Салливан сказал, что, если американцы останутся в Украине, они "возьмут на себя риск без каких-либо гарантий, что будет другая возможность уехать, и нет никаких перспектив участия в эвакуации американских войск в случае российского вторжения".

Советник по национальной безопасности сказал, что если вторжение произойдет, то оно, скорее всего, начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов перед наземной кампанией.

"Я не стою здесь и не говорю, что произойдет, а что не произойдет. Я стою здесь только для того, чтобы сказать, что риск сейчас достаточно высок, а угроза настолько непосредственна, что благоразумие подсказывает, что пришло время уехать сейчас", – добавил Салливан.

24 января Госдеп США отдал распоряжение семьям американских дипломатов и разрешил госслужащим выехать из посольства США в Киеве. Гражданам США рекомендовали не посещать Украину.

26 января посольство США уже не "рекомендовало", а "призывало" граждан Соединенных Штатов "рассмотреть вопрос о выезде (из Украины. – Ред.) сейчас".

10 февраля Бюро консульских дел Госдепартамента США призвало американских граждан не посещать Украину, а тех, кто сейчас находится здесь, покинуть страну немедленно.

Вадим Ребрина

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