Посольство США уже не рекомендует, а призывает американцев подумать о выезде из Украины

Посольство США в Украине теперь не "рекомендует", а "призывает" граждан Соединенных Штатов "рассмотреть вопрос о выезде (из Украины, – ред.) сейчас". Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.

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"Ситуация с безопасностью на Украине остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть вопрос о выезде сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства", – сказано в сообщении.

В посольстве призвали обращаться к ним за помощью, в случае трудностей с бронированием рейсов.

Там также отметили, что посольство остается открытым.

"Если вы являетесь гражданином США или родителем несовершеннолетнего гражданина США и откладываете свой отъезд из-за супруга, не являющегося гражданином США, вашего несовершеннолетнего ребенка, или у вас нет действующего проездного документа США, свяжитесь с нами", – говорится в сообщении.

24 января Госдеп США отдал распоряжение семьям американских дипломатов и разрешил госслужащим выехать из посольства США в Киеве. Гражданам США рекомендовали не посещать Украину

По состоянию на 24 января четыре государства уведомили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников своих посольств или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия.

В МИД считают такие решения "поспешными и проявлением чрезмерной предосторожности".

Вадим Ребрина

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