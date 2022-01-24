В Украине 129 иностранных представительств, об эвакуации заявили лишь четыре – МИД

По состоянию на 24 января, только четыре государства уведомили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников своих посольств или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия. Всего в Украине находятся 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Остальные государства, Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций информируют МИД об отсутствии на этом этапе планов по эвакуации персонала из-за "отсутствия достаточных причин для такого шага".

В МИД подчеркнули, что такой позиции придерживаются и те страны, дипломатические представительства которых расположены в регионах, граничащих с территорией Российской Федерации.

"Выражаем благодарность нашим международным партнерам, которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам. Это – настоящее проявление солидарности с Украиной", – сказано в сообщении.

В МИД считают, что в настоящее время очень важно избегать шагов, которые могут быть использованы в информационном пространстве для усиления напряжения в обществе, дестабилизации экономической и финансовой ситуации нашего государства.

Ранее сегодня о начале частичной эвакуации из посольства в Киеве заявили США, Великобритания и Австралия. В Министерстве иностранных дел Украины считают такие решения "поспешными и проявлением чрезмерной предосторожности".

Евросоюз пока не намерен эвакуировать своих дипломатов. Также посол Эстонии отдельно заявил, что посольство этой страны не планируют эвакуировать, а цель России – запугивание.

Вадим Ребрина

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