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"Не собираемся делать так же". Реакция ЕС на частичную эвакуацию посольства США в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 10:35
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Евросоюз не собирается вывозить своих дипломатов из Украины и выяснит у госсекретаря США Энтони Блинкена причину эвакуации части персонала американского посольства. Об этом 24 января сказал журналистам Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

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"Мы не собираемся делать то же самое, потому что не знаем конкретных причин. Госсекретарь Блинкен объяснит нам причины этого заявления", – сказал он.

Боррель заявил, что "не нужно драматизировать ситуацию", поскольку переговоры с Россией продолжаются.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что у европейских дипломатов сейчас нет причин для эвакуации из Украины.

  • 24 января 2022 года Госдеп приказал семьям американских дипломатов и разрешил госслужащим выехать из посольства США в Киеве. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.
  • В отличие от американцев, Эстония не будет эвакуировать работников своего посольства в Украине.
  • МИД считает преждевременным решение Госдепа об обязательном выезде из Украины членов семей американских дипломатов и добровольном выезде самих госслужащих США. 

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Яна Катасонова
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эвакуация дипломаты Жозеп Боррель
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