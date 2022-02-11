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США призвали своих граждан покинуть Украину "немедленно"

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 01:06
США призвали своих граждан покинуть Украину
Госдепартамент США, Вашингтон (Фото: depositphotos.com)

Госдепартамент США призвал американских граждан не посещать Украину, а тех, кто сейчас находится здесь, покинуть страну немедленно. Об этом сообщает пресс-служба Бюро консульских дел Госдепа.

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"Не посещайте Украину из-за возросшей угрозы военных действий России и COVID-19; те, кто находится в Украине, должны уехать сейчас коммерческими или частными средствами", – сказано в сообщении.

Тех, кто решил остаться в Украине, призвали проявлять повышенную осторожность "в связи с преступностью, общественными беспорядками и потенциальными боевыми действиями, если Россия их предпримет".

"Продолжают поступать сообщения о наращивании российской военной мощи на границе с Украиной, что указывает на возможность масштабных военных действий против Украины. Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на востоке Украины, контролируемом Россией, непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения. По всей Украине, в том числе в Киеве, регулярно проходят демонстрации, временами переходящие в насилие", – сказано в сообщении.

В Госдепартаменте предупредили, что правительство США не сможет эвакуировать американских граждан США "в случае военных действий России где-либо в Украине".

Военные действия, по мнению американской стороны, могут начаться в любое время и без предупреждения, они серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из Украины.

NBC сообщает, что президент США Джо Байден заявил: "Американские граждане должны немедленно покинуть [Украину]. Мы [не] имеем дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и все может быстро перейти к безумию".

США призвали своих граждан покинуть Украину "немедленно"
  • 24 января Госдеп США отдал распоряжение семьям американских дипломатов и разрешил госслужащим выехать из посольства США в Киеве. Гражданам США рекомендовали не посещать Украину.
  • 26 января посольство США уже не "рекомендовало", а "призывало" граждан Соединенных Штатов "рассмотреть вопрос о выезде (из Украины, – ред.) сейчас".
Вадим Ребрина
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США джо байден
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