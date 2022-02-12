"Мы не знаем, принял ли Путин решение". Главное из заявления помощника Байдена

Соединенные Штаты Америки не знают, что принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении в Украину. Об этом заявил сегодня на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Я хочу быть предельно ясным. Окончательное решение еще не было принято президентом Путиным, но у нас есть достаточный уровень беспокойства, основанный на том, что мы видим на местах, и на том, что обнаружили наши разведчики", – сказал помощник Байдена.

Салливан сказал, что вторжение России в Украину может произойти в любое время, в том числе во время Олимпиады, но никто не может проникнуть в голову Путина.

"Не буду вдаваться в разведывательные данные, но если посмотреть на диспозицию сил как в Беларуси, так и в России по ту сторону украинской границы с севера, с востока, то русские в состоянии со дня на день начать крупную военную операцию в Украине", – сказал Салливан, он добавил, что российские войска продолжают прибывать к границам Украины.

Советник по нацбезопасности США сказал, что если Россия вторгнется, то она, скорее всего, начнет с бомбардировок и ракетных ударов, за которыми последует наземное наступление.

"Я не говорю, что должно произойти, а что не произойдет; я стою здесь только для того, чтобы сказать, что риск сейчас достаточно высок, а угроза настолько непосредственна, что благоразумие требует, чтобы пришло время уехать", – сказал Салливан, обращаясь к американцам, которые находятся в Украине.

Помощник Байдена подчеркнул, что США готовы продолжать дипломатические усилия для решения проблем безопасности мирным путем.

Кроме того, по данным "источника" Der Spiegel, в ЦРУ опасаются, что Россия может атаковать в среду, 16 февраля.

В российском МИД заявили о "сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий".

Как заявила спикер МИД РФ Захарова у себя в Telegram, у американских властей и СМИ якобы "истерика", а "англосаксам нужна война".

На фоне этих новостей российский рублю упал почти до 77,5 за доллар и до 88 за евро.

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Наталия Медведева

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