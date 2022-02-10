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Зеленский о войсках России вокруг Украины: Ничего нового, психологическое давление

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 12:18
Зеленский о войсках России вокруг Украины: Ничего нового, психологическое давление - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Россия стянула войска к границам Украины для психологического давления на украинцев, но в этой тактике Кремля "ничего нового" нет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с членами Европейской бизнес-ассоциации, сообщается на сайте главы государства.

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"Мы считаем, что скопление войск у границ – это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим", – отметил он.

По словам Зеленского, риск нового вторжения России есть еще с первого – в 2014 года. Он считает, что "важно, как мы на него реагируем".

Как подчеркнул президент, у Украины сейчас "есть все необходимое, чтобы достойно защищать наше государство без привлечения кого бы то ни было, кроме военных".

Зеленский добавил, что партнеры "понимают, какой у нас сосед", но это не должно влиять на экономику. По его словам, условия для развития бизнеса в стране сейчас "безопасные".

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Яна Катасонова
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