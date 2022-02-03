Россия перебросила в Беларусь больше всего войск со времен холодной войны – Столтенберг

Россия продолжает перебрасывать войска на территорию соседней Беларуси, и теперь это крупнейшее развертывание войск под командованием РФ на территории этой страны со времен холодной войны. Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В последние дни мы наблюдаем значительное передвижение российских вооруженных сил в Беларусь. Это крупнейшее российское развертывание там со времен холодной войны", – сказал он.

По словам генсека НАТО, сейчас на территории Беларуси 30 000 российских военнослужащих – это в том числе различный спецназ, силы спецопераций. Он добавил, что Кремль перебросил истребители, в том числе Су-35, ракеты двойного назначения Искандер и ЗРК С-400.

Столтенберг подчеркнул, что военная активность России на территории Беларуси сочетается с "ядерными" учениями, которые Кремль якобы планирует провести в этом месяце.

В Белом доме считают, что после прибытия в Беларусь российских военных якобы для проведения совместных учений вторжение России в Украину может начаться в любой момент.

На фоне наращивания российских войск у границ Украины НАТО перебрасывает новые силы на восточный фланг и приводит войска в боеготовность.

США предупредили Беларусь о последствиях со стороны Штатов и партнеров, если она позволит России использовать свою территорию для нового вторжения РФ в Украину.

Читайте также: Лукашенко заявил, что развернет у границы с Украиной "целый контингент беларуской армии"

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.