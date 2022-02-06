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Приходят даже семьями. Украинцы тренируются давать отпор врагу: видео учений теробороны видео

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2022, 10:34
Учения (Фото - Тероборона ВСУ)
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По всей Украине развернули учебные центры территориальном обороны, где добровольцев тренируют профессионально давать отпор агрессору. Вчера, 5 февраля, прошла тренировка 112-й бригады терообороны Киева, сообщают АрміяInform и пресс-служба Теробороны ВСУ.

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Добровольцами стали абсолютно разные люди – академики, предприниматели, маркетологи, вынужденные переселенцы, студенты и родители.

Участие в теробороне – абсолютно добровольное, но есть возрастные ограничения. Резервистами могут стать люди от 18 до 60 лет. Отказать могут по состоянию здоровья. После прохождения собеседований, медкомиссий и сдачи всех документов бойцы подписывают контракт военнослужащего или резервиста Сил теробороны ВСУ.

Приходят даже семьями. Украинцы тренируются давать отпор врагу: видео учений теробороны

Резервисты проходят обучение по разным направлениям: это основы медицинской помощи, радиосвязи, разведки, минно-взрывной безопасности, а также отрабатываются индивидуальные боевые навыки.

Приходят даже семьями. Украинцы тренируются давать отпор врагу: видео учений теробороны

Приходят даже семьями. Украинцы тренируются давать отпор врагу: видео учений теробороны

В тренировке 112-й бригады приняли участие около 300 человек. Среди новых резервистов есть и много женщин, некоторые приходят даже семьями. Резервистам вчера представили нового командира бригады – подполковника Александра Павлия.

Приходят даже семьями. Украинцы тренируются давать отпор врагу: видео учений теробороны

Приходят даже семьями. Украинцы тренируются давать отпор врагу: видео учений теробороны
  • 1 января 2022 года вступил в силу закон о нацсопротивлении, позволяющий в случае необходимости привлечь тероборону для защиты страны.
  • Основой добровольческих формирований станут те, кто служил в рядах ВСУ или в других воинских формированиях и правоохранительных органах. Отказывать будут тем, у кого есть более двух судимостей или срок за тяжкое/особо тяжкое преступления.
  • Командующий Силами теробороны сообщил, что костяк теробороны уже сформирован, и силы на 100% укомплектованы вооружением. 

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Оксана Житнюк
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