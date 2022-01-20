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Командующий о формировании теробороны: Упор на 13 областей у границы, оружия хватает

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 20:26
Командующий о формировании теробороны: Упор на 13 областей у границы, оружия хватает - Фото
Юрий Галушкин (Фото - Facebook)

Костяк территориальной обороны в Украине уже сформирован, и силы на 100% укомплектованы вооружением. Об этом сказал командующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин в интервью Укринформу.

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Комментируя процесс формирования теробороны, Галушкин сказал, что сейчас комплектуются подразделения, организуется система управления этими подразделениями, идет комплектование материально-техническими средствами. Основной упор, по его словам, в условиях российской агрессии делается на 13 приграничных областей.

"У нас очень сжатые сроки для выполнения этих мер. Учитывая вызовы и угрозы, которые возникли перед Украиной, в первую очередь мы сконцентрировались на приграничных с Россией, Беларусью областях", – сказал Галушкин.

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Командующий о формировании теробороны: Упор на 13 областей у границы, оружия хватает

Костяк теоробороны, по его словам, уже сформирован, должностные лица назначены, определено временное место дислокации. Уже сформированы бригады и батальоны (в каждой области – по бригаде, в каждой бригаде – от четырех до 10 батальонов).

Он отметил, что в приграничных областях батальоны и бригады укомплектованы где-то на 70%, остальные области планируется укомплектовать до 70% к концу февраля.

Отвечая на вопрос об обеспечении вооружением, Галушкин сказал: "Ну вот как раз стрелковым оружием и боеприпасами мы укомплектованы на 100%".

Он напомнил о скоплении российских войск у границ Украины, потому призвал жителей приграничных регионов активнее приобщаться к теробороне. По его словам, люди и так активны в этих областях, однако "потребность является насущной".

  • 1 января 2022 года вступил в силу закон о нацсопротивлении, позволяющий в случае необходимости привлечь тероборону для защиты страны.
  • Первым указом Зеленского в 2022 году стало назначение командующего Сил теробороны ВСУ. Им стал боевой генерал Юрий Галушкин.
  • Основой добровольческих формирований станут те, кто служил в рядах ВСУ или в других воинских формированиях и правоохранительных органах. Отказывать будут тем, у кого есть более двух судимостей или срок за тяжкое/особо тяжкое преступления. 

Читайте также: "Война станет делом каждого". В Украине готовят национальное сопротивление: что это значит

Оксана Житнюк
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боеприпасы ВСУ граница оружие тероборона Юрий Галушкин
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